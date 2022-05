Il dramma di Eva Henger: le strazianti dichiarazioni dall’ospedale

L’incidente in Ungheria ha davvero stravolto le vite di Eva Henger e del marito, Massimiliano Caroletti. Il peggio è venire a sapere che la situazione poteva evolversi in modo ancora più drastico. Le informazioni riportate dalla stessa mettono i brividi, ma è stato necessario parlare per spiegare dei dettagli inediti.

La vita è davvero un soffio, quanto accaduto ad Eva Henger e al marito, ha letteralmente sconvolto tutti. Il terribile episodio avvenuto in Ungheria è su tutti i giornali, e noi siamo pronti a riportare per intero le parole della donna, le quali raccontano dei dettagli che avrebbero reso questo incubo, una vera tragedia. L’attrice è distesa sul letto con una diagnosi abbastanza preoccupante, specialmente per il tempo che ci vorrà per rimettersi in sesto.

L’ospedale sta dando il massimo, ma Eva è in attesa di fare ancora una serie di operazioni che dovrebbero sistemare ciò che è andato fuori posto. Perché dall’incidente ha ricevuto vari traumi, tra cui la clavicola rotta, delle costole, lo sterno e il bacino, ma non finisce qui. Perché dovrà mettere dei ferri per il tallone totalmente schiacciato dall’impatto, ma anche il braccio e e l’osso sacro dovranno essere operati.

La stessa figlia, Mercedesz, tempestivamente informata dei fatti, avrebbe lasciato l’Isola dei Famosi, ma la mamma l’ha rassicurata, convincendola a completare il percorso iniziato.

Insomma, si tratta di un evento traumatico sia a livello fisico che psicologico, perché in seguito all’incidente, lei e Massimiliano sono stati separati. Infatti, il racconto di quanto accaduto, riportato in piena diretta, rivela i dettagli che lasciano senza parole.

Eva Henger racconta tutta la verità del dramma

Gli ultimi eventi della vita di questa donna non sono stati dei migliori, perché ha vissuto dei dolori intensi. Uno di questi è stato il litigio con la figlia Mercedes che ha lasciato il segno, e l’incidente in Ungheria ha contribuito ad alimentare il suo malessere. Specialmente perché dalla confessione fatta, trapela una verità ancora più amara: sarebbe potuta andare molto peggio. Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso è il canale attraverso il quale arriva ai telespettatori il racconto integrale della Henger.

Dal collegamento con l’Ospedale i due coniugi fanno le prime dichiarazioni dopo l’incidente. Quanto avvenuto li ha sconvolti, ma soltanto adesso da come si evince dalla foto, si sono riuniti. La ragione risiede nel fatto che avendo subito entrambi dei grossi traumi, un solo centro non bastava per curarli, poiché troppo piccolo. Così, hanno passato la prima fase della convalescenza separati, ma adesso sono insieme.

Addirittura, sono riusciti a stare nella stessa stanza. Rivedersi è stata una grande emozione, anche perché Eva credeva che il marito fosse morto dato che è stato 12 minuti senza conoscenza. Inoltre, lui stesso ha dichiarato di aver visto un’intensa luce. Nella sfortuna però, l’attrice dichiara che sono stati molto fortunati.

Perché la figlia Jennifer sarebbe dovuta andare con loro, ma a causa di brutti voti in matematica, la mamma ha deciso di farglieli recuperare. Ecco le parole in merito a ciò:

“Questa è stata la più grande fortuna. Se lei era in macchina era morta. Lei slacciava sempre la cintura, già da piccola, per fare sti Tik Tok. Lei non ci sarebbe più.”

Illustra un quadro davvero tragico. Al momento, entrambi sono a riposo, perché entro qualche mese si rimetteranno in sesto, specialmente la Henger che non vede l’ora di ritornare a camminare. Anche un altro personaggio famoso molto amato racconta che ha rischiato di morire, una verità totalmente inaspettata dai fan.

Con l’augurio che tutti possano tornare in salute, l’attrice confessa anche il suo sentirsi in colpa per le persone decedute, nonostante non abbiano loro piena responsabilità. Infatti, i diretti interessati precisano di essere andati non oltre i 52 kilometri orari. In attesa di ulteriori sviluppi, restiamo aggiornati.