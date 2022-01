Una Vita anticipazioni: una terribile confessione

Tutte le anticipazioni e le trame della settimana nella telenovela “Una Vita”, che andrà in onda da domenica 2 a sabato 8 gennaio 2022

Entra nel vivo la programmazione di “Una Vita”, che come ampiamente annunciato si avvia verso la conclusione del suo ciclo televisivo italiano. In Spagna la soap è già finita, e tra non molto ci sarà l’ultima puntata anche in Italia. Per questo è interessante capire cosa accadrà in quello che si preannuncia l’epilogo di questa serie che sta appassionando tante persone.

Sotto i riflettori c’è sicuramente la situazione che riguarda Carmen e Casilda, che si sono alleate per trovare un fidanzato a Fabiana. A questo punto la pressione aumenta, perché Antonito riceve un regalo inaspettato da un anonimo. Si tratta di sigari cubani molto preziosi, e dietro i quali verranno fuori dei risvolti inaspettati.

Una Vita, cresce la pressione attorno ai Quesada

Intanto i Quesada fanno aumentare la pressione attorno ad Anabel, che la porterà a lasciare Miguel improvvisamente e senza un perché. Invece la bella Genoveva ha finalmente capito chi è il suo carceriere: si tratta di Santiago Becerra. Quest’ultimo confessa a Felipe e alla donna di averli rapiti perche non vuole altro che una loro confessione sull’omicidio di Marcia. Genoveva si sente molto sotto pressione e si lascia scappare che è stata processata proprio per la morte della ragazza.

A questo punto Miguel pretende spiegazioni ad Anabel, per vederci chiaro in merito alla fine della relazione. Tuttavia lei si rifiuta di fargli qualsiasi confessione e tiene la bocca chiusa. A questo punto il caos scoppia quando Marcos scopre tutto e promette alla figlia che farà di tutto per vendicarsi con i Quesada, giurando di farli sparire dalla propria vita.