Vladimir Luxuria non perdona: tutta la verità sulla naufraga dell’Isola dei Famosi

Non si arrestano le critiche di Vladimir Luxuria verso i coniugi Russo. La puntata dell’Isola dei Famosi andata in diretta su Canale 5

E’ indubbiamente una delle opinioniste più scatenate, e naturalmente non poteva deludere in questa edizione dell‘Isola dei Famosi. Vladimir Luxuria, dalla sua poltroncina dello studio di Canale 5, ne ha davvero per tutti. Scatenatissima, non risparmia strali verso i concorrenti. In particolare, nel suo acuto mirino sono finiti i coniugi Russo: lo abbiamo visto, in particolare, nella puntata del 2 maggio le critiche sono state tante. si è parlato anche di minacce: un argomento che la stessa Luxuria ha voluto approfondire negli studi di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. Tutto è nato quando ha raccontato di aver sentito Alvin in palapa dire “Qui non si accettano minacce”.

Sono arrivate poi molte accuse e scontri, che sono proseguiti poi nel corso della puntata. Vladimir ha chiesto spiegazioni a Laura Maddaloni, ma è rimasta comunque ferma nella sua opinione. L’accusa è stata di voler “accendere il fuoco”, creando non pochi problemi. Così ha interpretato Vladimir: “Laura è una pungolatrice, incendia il marito. Clemente è un po’ più calmo, ma lei è davvero una furia. E’ tremenda”. Insomma, un vero e proprio attacco nei confronti dell’ex judoka.

Vladimir Luxuria scatenata contro una naufraga: un vero e proprio diluvio di critiche

E poi l’ex parlamentare ha spiegato. “Sono rimasta delusa perché pur essendo una sportiva di indubbia qualità, ha barato durante una prova. Strisciava e non si dovevano usare le gambe. Invece l’ho vista stare spesso in ginocchio”, ha chiosato Luxuria spalleggiata da Valentina Persia. Anche l’ex naufraga, che ha partecipato alla scorsa edizione, è stata piuttosto critica verso Laura Maddaloni.

Evidentemente l’ex judoka non è proprio simpatica a tutti anzi. Un effetto diverso ha avuto Clemente Russo, ex pugile e suo marito. Con un carattere più docile è sembrato potersi far conoscere meglio. Infatti rispetto alla sua consorte è stato meno bersagliato dalle critiche che sono piovute dallo studio lui si è in qualche modo “salvato”, anche se non mancherà mai di difendere sua moglie.