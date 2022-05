Isola dei Famosi, dietro le quinte accade l’impensabile: il retroscena viene a galla

All’Isola dei Famosi è finalmente venuta a galla la verità: ecco che cosa succede dietro le quinte del reality show di canale 5.

L’Isola dei Famosi è senza dubbio uno dei programmi più apprezzati dal pubblico del piccolo schermo degli italiani che si appassiona nel vedere i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo mettersi alla prova in un ambiente totalmente diverso dal loro e cercare di sopravvivere nella natura incontaminata.

Spesso però ci si chiede se i naufraghi siano messi in condizioni di sicurezza oppure se con poco cibo possono mettere a rischio la loro salute. Senza contare gli infortuni durante le gare e le possibilità di cattivo tempo che non sono di certo una pioggia leggera come dalle nostre parti.

A rivelare che cosa succede dietro le quinte dell’Isola dei Famosi, ci ha pensato la produzione dell’Isola dei Famosi, Banijay che ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato per la prima volta che cosa succede dietro le quinte del programma.

Isola dei Famosi retroscena: il dietro le quinte che non avresti mai immaginato

La produzione dell’Isola dei Famosi, che durante lo scorso daytime ci ha mostrato i rapporti sempre più tesi tra i concorrenti, ha deciso di rompere il silenzio per la prima volta e di raccontare che cosa accade dietro le quinte del programma quello che i telespettatori non hanno mai modo di poter assistere durante la messa in onda.

In particolar modo la produzione ha deciso di focalizzare la propria risposta sulle condizioni di salute dei loro concorrenti, chiarendo che non corrono alcun rischio e che sono sempre sotto controllo: “C’è un medico di guardia sull’isola ‘base’ della produzione che, in caso di emergenza, in qualche minuto arriva sul posto” rivela uno dei membri della produzione durante il corso dell’intervista che si impone di rivelare tutti i segreti dello show di Ilary Blasi, ma che cosa succede quando le condizioni atmosferiche non sono delle migliori?

“I concorrenti vengono portati via prima che ciò avvenga” ha replicato la produzione, rivelando che cosa succede quando una tempesta sta per abbattersi in Honduras. La sicurezza dei concorrenti dell’Isola dei Famosi viene sempre prima di tutto.