Colpaccio per Ilary Blasi: all’Isola dei Famosi 2022 arriva Lei!

Un ottimo colpo a sorpresa per l’Isola dei Famosi, visto che Ilary Blasi si prepara ad accogliere presto una nuova concorrente speciale

A quanto pare l’Isola dei Famosi si prepara ad accogliere una nuova e inaspettata concorrente. Arriva direttamente dalla finale de “La Pupa e il Secchione Show” e l’annuncio è arrivato a sorpresa. Si tratta della vincitrice del programma condotto da Barbara d’Urso, che è nota anche per essere l’ex fidanzata di Paolo Brosio. Sarà lei, quindi una nuova naufraga dell’Isola dei Famosi. L’annuncio non è arrivato durante l’ultima puntata de La Pupa e il Secchione, ma nel corso d Pomeriggio Cinque.

E’ stata proprio la d’Urso a spiegare come la ragazza farà questo repentino passaggio da un programma all’altro. Laura De Vitis ha vinto il programma assieme ad Edoardo Baietti, e ora si prepara a una nuova esperienza. Tutto è stato organizzato in maniera molto veloce, visto che la De Vitis è già in Honduras ed è pronta a cominciare la sua avventura. Farà il classico approdo in pompa magna a Playa Palapa durante la diretta, e si fionderà subito nella nuova dimensione.

Dalla Pupa e il Secchione all’Isola dei Famosi: la partecipazione è a sorpresa

La modella, che ha una personalità spigliata e una notevole simpatia, debutterà nel super reality di Canale 5 e si godrà questo improvviso e inaspettato viaggio. “Sono molto contenta – ha spiegato la ragazza – mi ha telefonato anche Paolo Brosio (il suo ex, ndr) che mi ha fatto i complimenti e sono molto felice”. La De Vitis ha ammesso di essere stata contenta di aver sentito Paolo Brosio, col quale ha avuto una storia sempre al centro dei riflettori del gossip.

E Mediaset si conferma molto abile a “riciclare” i personaggi dei vari show e dei reality per dare continuità. La vincitrice della Pupa e il Secchione farà questo salto in avanti, passando dal programma di Italia 1 a quello di Canale 5. Il suo obiettivo sarà di provare ad andare fino in fondo in questo percorso e provare, perché no, a vincere il reality ambientato in Honduras e condotto da Ilary Blasi.