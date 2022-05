Manuel Bortuzzo massacrato a Pomeriggio 5: l’affondo arriva proprio da Lei!

Manuel Bortuzzo è stato massacrato a Pomeriggio 5. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stato colpito e affondato da Lei!

Manuel Bortuzzo è finito al centro della cronaca rosa dopo aver interrotto la sua relazione con Lulù Selassiè, nata sotto gli occhi indiscreti delle telecamere di canale 5 al GF Vip di Alfonso Signorini.

Il nuotatore, dopo alcune divergenze tra la sua ex e la famiglia, avrebbe deciso di troncare la loro storia attraverso un comunicato Ansa e la Princess ha deciso di vuotare il sacco in una lunga intervista incolpando il padre di lui per la fine di questo amore.

A Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha discusso di quest’argomento insieme ai suoi fedeli opinionisti e lui è stato colpito e affondato da Antonella Elia durante il corso della diretta. Ecco per quale motivo.

Pomeriggio 5: Antonella Elia colpisce e affonda Manuel Bortuzzo in diretta

Antonella Elia, durante il corso della sua ospitata a Pomeriggio Cinque, dopo la fine dell’esperienza a La Pupa e il Secchione dove ha ricoperto il ruolo di opinionista al fianco di Soleil Sorge e Federico Lauri, ha stroncato Manuel Bortuzzo, che nelle scorse ore ha prestato il film ispirato alla sua vita dove ai fan non è sfuggito uno strano dettaglio, affermando che se il suo sentimento fosse stato sincero nei confronti della Princess l’avrebbe tutelata e non di certo bloccata su whatsapp come invece ha fatto.

“Non credo che Lulù sia una persecutrice“ ha subito esordito Antonella Elia a Pomeriggio Cinque senza troppi giri di parole, come potete notare dal video incorporato poco più in basso alla fine di questo articolo. “Quindi il tuo compagno che ti blocca su Whatsapp cosa rappresenta?!“ ha poi chiesto in maniera retorica di fronte ai suoi colleghi che erano in studio in compagnia della bella conduttrice partenopea. “Chiudi una storia, ma con una certa classe!” ha infine concluso, colpendo ed affondando Bortuzzo che in queste ore non è stato elogiato dagli utenti della rete dopo la fine della relazione con la Selassié.

A “Pomeriggio 5” parlano dell’intervista di Lulù rilasciata a “Chi”

Antonella Elia: “Non credo che Lulù sia una persecutrice, quindi il tuo compagno che ti blocca su Whatsapp cosa rappresenta?! Chiudi una storia, ma con una certa classe!”#fairylu pic.twitter.com/Ei9S3dC8Oz — Rainbow 🧚🏻‍♀️ (@rainbow20202020) May 4, 2022

Manuel Bortuzzo dopo la storia con Lulù ha preferito non parlare più di quanto accaduto, preferendo concentrare le sue energie su questo nuovo progetto, la pellicola Rinascere, che trae ispirazione proprio dalla storia della sua vita.