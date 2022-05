Amanti delle telenovela aprite bene le orecchie, perché sta per arrivare una bomba. Già il nome dice tutto: “Un altro domani”, e noi siamo pronti per svelarvi tutto quelle che sappiamo sulla nuova messa in onda.

Ebbene sì, Mediaset continua a regalare delle perle dal sapore ispanico, si tratta di una nuova soap opera, il cui cast è davvero unico e molto apprezzato. Inoltre, la trama è così avvincente che terrà con gli occhi incollati sullo schermo il pubblico a casa. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla futura messa in onda, quando avverrà, di cosa tratta e chi saranno i protagonisti di Un altro domani!

Amore, passione e sentimento, non mancano di certo! La storia è frutto di due narrazioni che avvengono in archi temporali differenti. Il primo è quello della Spagna odierna, con protagonista Julia, interpretata da Laura Ledesma, e il secondo nella Guinea degli anni cinquanta con la nonna della giovane, cioè Carmen, ruolo impersonato dall’attrice Amparo Piñero.

Le due storie, infatti in spagnolo il titolo originale è Dos Vidas, sono legate dalla continua ricerca dell’amore. Infatti, la giovane Julia stravolge del tutto la sua vita, perché c’è qualcosa in quel quadretto perfetto che sembra farle molta paura.

Così, alla ricerca dell’amore profondo, vi sveliamo il resto della trama e quando andrà in onda.

Un altro domani, è ufficiale, arriva la nuova soap!

Ebbene sì, non ci sono più dubbi, la nuova serie andrà in onda su Canale 5 nella fascia pomeridiana, al posto di un altro amato programma. Si tratta proprio di Uomini e Donne, il quale chiude i battenti proprio alla fine di maggio per prepararsi alla prossima stagione che andrà in onda a partire dalle prime settimane di settembre. Così, dopo le due morti della serie Una Vita, dobbiamo fare i conti con Un altro domani! Siamo pronti per intraprendere un viaggio alla scoperta dell’amore?

Come già accennato, c’è qualcosa nel futuro che spetta a Julia che non la convince. Infatti, è proprio nel momento in cui rifiuta le nozze che tutto viene stravolto! Cambia vita, e si isola nella casa in montagna lasciatale dal padre, ma finisce per imbattersi in qualcosa di inaspettato. Un manoscritto realizzato proprio dalla nonna Carmen!

Nel testo la giovane ripercorre la vita amorosa dell’antenata, ma anche l’assidua ricerca fatta per trovare il padre. Così, in un intreccio continuo di vicende, la nipote spesso si confronterà con gli eventi vissuti dalla nonna, e lei stessa rifletterà sulla scelta del proprio amore.

Sono previsti 255 episodi da 50 minuti, ma non siamo certi se la produzione e la programmazione televisiva divideranno in due parti gli episodi.

In ogni caso, sappiamo che probabilmente andrà in onda dal 30 maggio 2022 alle ore 14,45, appunto al posto di U&D. Arriva una degna erede di Il Segreto e Una vita, anche queste telenovela sono molto amate ed apprezzate dal pubblico. Specialmente per la prima, le ultime anticipazioni hanno sconvolto il pubblico, perché i fatti avvenuti al personaggio di Alodia sono stati sconvolgenti, ma le novità non terminano qui.

Perché le serie proseguono, e visto il successo ne arrivano sempre di nuove! Che state aspettando? Non perdete le prossime anticipazioni sulla serie.