Mercedesz Henger stroncata all’Isola: il gesto manda su tutte le furie

Mercedesz Henger è stata stroncata all’Isola dei Famosi. Il suo gesto ha mandato qualcuno su tutte le furie.

Mercedesz Henger è una delle nuove concorrenti dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi. La naufraga fin dal suo ingresso è stata subito al centro della polemica e quanto scaturito non riguarda al suo modo di approcciarsi agli altri concorrenti o alle strategie di gioco, ma alla radice: ovvero, la sua scelta di prendere parte al programma.

Mercedesz, infatti, ha scelto di proseguire con il suo percorso all’interno del programma nonostante sua madre Eva Henger sia stata vittima di un terribile incidente che l’ha costretta a sottoporsi, e a doversi sottoporre, a diverse operazioni.

La giovane Henger non è a conoscenza di questa polemica, ma il suo gesto ha indignato non solo gli utenti della rete ma anche l’ex opinionista di Barbara d’Urso, Biagio D’Anelli che sul suo profilo Instagram ha stroncato Mercedesz in questo modo.

Isola dei Famosi, Mercedesz Henger bocciata: la motivazione divide il web

Mercedesz Henger è stata stroncata, come abbiamo avuto modo di poter anticipare, per aver scelto di prendere parte all’Isola dei Famosi, dove la puntata di lunedì scorso è stata molto difficile, nonostante le condizioni critiche di sua madre. In particolar modo a non spendere belle parole per lei è stato Biagio D’Anelli che sui suoi canali social non le ha di certo mandate a dire:

“Quando la smania di apparire è più importante dell’amore verso la propria mamma” ha tuonato l’ex opinionista di Barbara d’Urso sui social, trovando un certo consenso da parte degli utenti della rete, ma nelle scorse ore a rompere il silenzio è stata la stessa Eva Henger che ha preso le difese di sua figlia affermando che lei non aveva alcuna intenzione di prendere parte alla trasmissione, ma è stata lei a spronarla a continuare in quanto si tratta di lavoro. Anche perché, ha sottolineato la Henger, Mercedesz non sarebbe potuta restare sempre al suo fianco ed era giusto che non rinunciasse al suo lavoro.

Mercedesz Henger ha partecipato all’Isola dei Famosi per volontà di sua madre, altrimenti avrebbe rinunciato alla sua presenza in Honduras.