Isola dei Famosi, la diretta inizia malissimo. Alvin avverte: “Una puntata difficile”

La diretta dell’Isola dei Famosi non è iniziata nel migliore dei modi. Alvin ha avvisato Ilary Blasi in collegamento dall’Italia: “E’ una puntata difficile questa”.

L’Isola dei Famosi è tornato sul piccolo schermo degli italiani con un nuovo appuntamento in compagnia di Ilary Blasi. La bionda conduttrice non ha appena ha iniziato la puntata di questa sera si è subito collegata con l’inviato di quest’edizione: Alvin.

Alvin ha subito avvisato il pubblico del piccolo schermo degli italiani di ben due avvenimenti: la prima è l’assenza di Blind. Il concorrente ha dovuto abbandonare per qualche giorno la Playa per essere trasportato in infermeria, ma non solo. Le condizioni atmosferiche non sono delle migliori, rendendo la puntata ancora più più difficile da condurre.

Alvin ha avvisato il pubblico dell’Isola dei Famosi rivelando ciò che è successo nelle scorse ore e che non aveva ancora avuto modo di poter vedere da casa.

Alvin aggiorna Ilary Blasi: Blind assente all’Isola dei Famosi

Alvin, che ha preferito non sbilanciarsi sul clima teso tra i naufraghi, ha rivelato che il concorrente Blind non sarà presente durante il corso di questa puntata in quanto ha riscontrato un’infezione cutanea e nonostante non sia nulla di grave, in infermeria hanno deciso di tenerlo lì da loro ancora qualche giorno in modo tale da evitargli il contatto con il sole.

Il sole è un grande protagonista di questa puntata in quanto si sono raggiunte temperature altissime, rendendo molto difficile la conduzione dalla Playa. “E’ una puntata difficile” ha annunciato l’inviato di quest’edizione. “Fa molto caldo. Ogni passo sembra 10 fatti a Milano a ferragosto” ha poi proseguito, provando a dare un’idea in studio, seppur con toni ironici, di quello che stanno vivendo in collegamento dall’Honduras.

Una puntata affatto facile quella di questa questa all’Isola dei Famosi, ma siamo sicuri che tutti i naufraghi e Ilary Blasi, compresi i suoi fedeli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, faranno di tutto per garantire al pubblico del piccolo schermo degli italiani uno show degno di nota all’insegno dell’intrattenimento dove non mancheranno senza alcun dubbio numerosi colpi di scena. Colpi di scena che sono diventati l’elemento cardine di quest’edizione.