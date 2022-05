Isola dei Famosi daytime del 09/05/22, naufraghi ai ferri corti: tensione alle stelle

All’Isola dei Famosi, la tensione è alle stelle tra i naufraghi. Prima della diretta con Ilary Blasi è scoppiata la guerra tra concorrenti.

L’Isola dei Famosi ritorna sul piccolo schermo degli italiani per un doppio appuntamento. Ora, infatti, è stato appena trasmesso il daytime nel pomeriggio di canale 5, ma questa sera c’è Ilary Blasi a tenere compagnia i suoi fedeli telespettatori con la sua squadra vincente.

Squadra composta dagli opinionisti Vlamidir Luxuria e Nicola Savino, mentre come inviato speciale c’è Alvin, pronto a “tenere a bada” i concorrenti in Honduras, arbitrando le loro prove e i loro scontri. Questa sera, infatti, ci attende una puntata ricca di colpi di scena in quanto verremo a conoscenza dell’esito del televoto che vede scontrarsi Laura Maddaloni e Lory Del Santo.

Se dovesse vincere la sportiva, si ritroverebbe al fianco di suo marito Clemente Russo a Playa Sgamada, ma se dovesse avere la peggio la regista di The lady potrebbe separarsi ancora una volta dal suo compagno Marco Cuculo.

ora però non perdiamo altro tempo e vediamo insieme che cos’è successo nel daytime dell’Isola dei Famosi di oggi.

Edoardo Tavassi e Nicolas Vapodiris ai ferri corti all’Isola dei Famosi

Il daytime dell’Isola dei Famosi, dove un ex concorrente ha smascherato Roger, di oggi ci mostra l’arrivo delle tre nuovi concorrenti. La ragazze non credono di essere state ben accolte proprio dal bel modello brasiliano, che ha precisato di non voler dare loro la cena prevista per la sera del loro arrivo, e da Carmen Di Pietro che non vuole in alcun modo che si avvicinino a loro figlio.

Per i naufraghi si respira un attimo di serenità in quanto la produzione consegna delle lettere scritte dai loro familiari, ma poco dopo scatta una furiosa lite tra Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi. Quest’ultimo accusa il suo ex amico di essere una persona falsa e rosicona in quanto non sarebbe contento quando gli altri naufraghi, come ad esempio Guendalina, pescano qualcosa perché vorrebbe avere l’esclusiva in quest’abilità in Honduras.

L’attore, invece, si dice deluso di aver creduto in un’amicizia che in fondo non è mai esistita.