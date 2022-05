Rivelazione choc su Roger Balduino, naufrago all’Isola dei Famosi

Roger Balduino, naufrago all’Isola dei Famosi, si trova al centro di un ciclone. Il ragazzo sbarca in Honduras da single, ma da subito prova un interesse per la modella Estefania. Dopo un paio di settimane separate, i due concorrenti si incontrano e decidono di gareggiare insieme in coppia sia di fatto che per il gioco.

Ecco però che spunta la ex fidanzata di Roger, Beatrix. Lei è stata con il naufrago per un paio di anni e il modello brasiliano, prima di partire per l’Isola, le aveva detto che l’amava e che sarebbe tornato con lei finita questa lunga avventura.

Roger perde di credibilità di fronte al pubblico e ora arriva anche una rivelazione choc da un personaggio famoso.

Il naufrago è colpito e affondato, ma vediamo cosa hanno rivelato

Rivelazione choc su Roger Balduino all’Isola dei Famosi: la verità secondo Biagio D’Anelli

Biagio D’Anelli, ex gieffino, viene invitato al programma Isola Party diretto da Ignazio Moser e Valentina. L’ex concorrente del GF Vip è bravissimo nello scoprire il gossip dei vari personaggi televisivi e nel suo mirino, adesso, ha Roger Balduino.

Mentre Biagio affonda il colpo su Barù, al programma dell’Isola dei Famosi ha altre rivelazioni choc da confessare.

Secondo quello che sa lui, Roger ha la fama di essere uno sfascia coppie.

“E’ un attore nato, come sappiamo il suo passato è misterioso perché ci sono degli anni che non si capisce cosa faceva, ho scoperto che a Milano dal 2014 al 2017 è stato uno dei più grandi animatori, ballava sui palchi di un noto locale a una festa brasiliana” racconta D’Anelli.

Fin qui tutto bene; alla fine Roger è un modello in cerca di successo in Italia.

Moser poi sposta l’attenzione sul triangolo amoroso che vede Roger come protagonista. Infatti, in Honduras sono presenti sia la sua nuova fiamma Estefania, ma anche la sua ex fidanzata, Beatrix.

“Ho ricevuto delle foto pazzesche di lui, dove balla e ho avuto la prova che è stato anche il disruttore di parecchie coppie a Milano, questo ragazzo. A una festa ballava quasi nudo e aveva tantissime donne attorno” racconta scettico l’ex gieffino.

“A me dispiace per questa ragazza che andrà ad affrontarlo. Però se io so che una mia ex potrebbe dare dei problemi, non la vado a mettere come persona in studio a sostenermi, a casa mia la tengo un po’ in disparte, non mi vado a mettere il problema in casa” commenta giustamente Biagio che crede che Roger non sia stato molto furbo.

Mentre il modello brasiliano viene messo sotto torchio all’Isola dei Famosi rispetto al triangolo amoroso, D’Anelli rivela che un suo amico è stato proprio “vittima” di Roger. Il naufrago, infatti, gli ha rubato la fidanzata.

“Un mio amico si è lasciato con la ragazza perché l’ha tradito con Roger e non posso fare nomi. Ecco perché mi permetto di dire che è stato un gran sfasciatore di coppie” fa la rivelazione choc Biagio.

D’Anelli lancia la bomba su Roger Balduino. Il ragazzo non avrà vita facile all’Isola dei Famosi, soprattutto dopo questa rivelazione choc