Da Miss Italia a Uomini e Donne: tutto stravolto per amore

L’amore è l’arma e il sentimento più potente di sempre, soprattutto: è linfa vitale. Senza di esso non si potrebbe vivere, soprattutto la felicità è spesso parte di esso. La protagonista di oggi lo ha trovato, ma è stata anche la fonte più grande del suo cambiamento di stile di vita.

Ebbene sì, c’è ancora chi crede fermamente nell’amore! Non ci sono dubbi sulla protagonista della notizia del giorno, altrimenti non sarebbe arrivata al punto in cui è adesso. Sacrificarsi per il prossimo è un gesto nobile, ma scegliere di cambiare tutto in nome di questo sentimento, è una delle azioni che più si dovrebbero valorizzare al mondo. Anche perché ai nostri tempi, regna sovrano l’individualismo e la moda usa e getta, quindi il suo esempio è tanto unico, quanto raro.

Come se non bastasse non stiamo parlando di una relazione d’amore semplice, né tanto meno di personaggi comuni. E’ risaputo che quando si parla di vip i rapporti che questi vivono sono percepiti in maniera diversa, senza dubbio con un livello di privacy molto scarso. Nonostante tutto, il viaggio della carriera dell’ex Miss di oggi non si è mai placato, è continuato, ma in maniera differente da come lo aveva immaginato.

Non esistono storie a lieto fine, ma scelte di persone che decidono di mettersi in gioco, e di lottare per il sentimento che si prova, nonostante tutto.

Ecco che la protagonista di oggi è stata in grado di raggiungere grandi orizzonti, non si tratta soltanto di aver partecipato al concorso più famoso di sempre, Miss Italia, o al dating show più seguito, Uomini e Donne, ma di ben altro. Ecco cosa siamo pronti a svelarvi.

Ex Miss e U&D, l’importanza dell’amore: si ritorna dove si è stati bene!

La strada per il successo non è facile, ma neanche quella della felicità. Spesso i due ambiti non vanno proprio d’accordo, anzi finiscono per cozzare duramente. Tra le Miss, la protagonista di oggi non è l’unica che ha coronato il suo sogno d’amore. Anche un’altra ex Miss Italia è felicemente innamorata di un noto attore, dimostrando che questo sentimento può vincere su tutto. Così, tra una chicca e l’altra, scopriamo che fine ha fatto la protagonista della notizia del giorno!

Avete capito che stiamo parlando proprio di Clarissa Marchese? La bella siciliana vincitrice di Miss Italia 2014, è più felice che mai! E’ addirittura sbarcata negli States, a Miami, luogo nel quale è nata la piccola Arya.

La figlia, avuta insieme a Federico Gregucci, concorrente di Uomini e Donne, è anche protagonista del libro scritto dalla stessa ex tronista, dal titolo Tutti i miei piani per Arya. Le avventure tragicomiche di una mamma!

Insomma, si tratta di una ragazza che in pochissimo tempo ha spopolato nel piccolo schermo, perché ha dimostrato di avere grandi ideali, oltre che un’evidente bellezza. Per un lungo periodo ha dovuto vivere lontano dagli affetti, proprio per il lavoro del compagno. E’ allenatore nell‘Accademia della Juventus a Miami.

Così, dopo tanto viaggiare e stare lontano dalla famiglia, perché come già detto i suoi parenti sono siciliani, sappiamo che sono tornati in Italia! Quindi, la felicità è di casa per l’ex protagonista di Miss Italia e Uomini e Donne.

Non è l’unica di cui si è parlato di recente, un’altra ex Miss Italia ha avuto un durissimo scontro con Giulia Salemi, anche lei ex concorrente del noto concorso targato Patrizia Mirigliani.

Insomma, ne vedremo delle belle, quello che è certo è che l’amore può tutto, e che questo genera sempre cose belle, proprio com’è accaduto a Clarissa.