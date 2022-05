L’ex sorprende Soleil Sorge: colpo di scena dopo il GF Vip

Soleil Sorge è stata una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 6. Schietta, provocatrice, l’influencer non ha paura della telecamera e si prende tutto lo spazio per farsi conoscere.

Nemmeno concluso il GF Vip che Soleil si trovava già sul posto di giudice a La Pupa e il Secchione condotto da Barbara D’Urso.

Che la ami o la odi, la Sorge sa il fatto suo e questo lo ammette anche un suo ex che la sorprende in positivo.

Scopriamo insieme di chi si tratta e quale è il colpo di scena

L’ex in questione è Gianmaria Antinolfi, anche lui gieffino della sesta edizione del reality show.

Prima di entrare nella Casa, l’imprenditore e Soleil Sorge hanno avuto un flirt estivo durato qualche mese. All’interno del GF Vip, però non c’è nessun ritorno di fiamma, nonostante Gianmaria ci abbia provato all’inizio del suo percorso.

Mentre Soleil Sorge riceve una frecciatina da un altro ex, Luca Onestini, Gianmaria è ospite a MondoTV24 per parlare del suo percorso all’interno della Casa più spiata d’Italia.

La prima domanda che gli viene posta è: “Chi ti ha maggiormente deluso?“.

Gianmaria vede il GF Vip come un lavoro, quindi nessuno lo ha lasciato addolorato.

“Sono in contatto con quelli che erano i miei amici lì dentro. Ho sempre detto che il GF è equiparabile ad un posto di lavoro” spiega l’imprenditore e aggiunge: “In qualsiasi posto di lavoro tu hai dei colleghi con cui stringi amicizia e altri che restano semplicemente colleghi, quindi rapporti cordiali che fuori dal lavoro non vanno avanti. Così è andata insomma”.

Poi l’intervista si sposta sull’ex fiamma di Gianmaria, ovvero Soleil. Antinolfi rivela cosa pensa del suo ruolo di giudice a La Pupa e il Secchione. Arriva il colpo di scena che molti non si aspettavano.

“So quanto è brava lavorativamente parlando e io le ho sempre detto anche in tempi non sospetti che lei era assolutamente nata per fare questo lavoro” confessa l’ex gieffino.

Crede che Soleil sia fatta ad hoc per la televisione e la ritiene bravissima e aggiunge: “Le auguro il meglio. La vedo perfetta come prossima opinionista al GF Vip e poi un giorno in un programma tutto suo”.

Per quanto riguarda altri programma televisivi, Gianmaria non ha in mente di fare altro, o almeno, sicuramente non l’Isola dei Famosi.

“Ho bisogno di mangiare, quindi andare lì a mangiare riso bianco e molluschi con tutto il bene, preferisco starmene a casa” rivela l’ex gieffino che però ha un altro sogno.

“Pechino Express sarebbe una cosa divertente. Lo farei in coppia o con Federica (sua fidanzata su cui ha vuotato il sacco dopo il GF Vip) o con Aldo” conclude Gianmaria.

Nonostante la storia tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi non sia arrivata mai ad una relazione seria, il volersi bene è rimasto. Molti rimangono stupiti dal colpo di scena dell’ex gieffino, ma tanti se lo aspettavano nel profondo