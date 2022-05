Test ragionamento: come farai a riportare l’oggetto a casa?

Questo test di logica e ragionamento ti permetterà di metterti alla prova con un quiz molto complicato. Riesci a dare la risposta esatta?

Sei alla fine di un viaggio in Tanzania e domani dovrai partire per tornare a casa. Sei in compagnia di un amico e acquisti un souvenir molto particolare: una lancia antichissima, utilizzata dai pigmei per le battute di caccia. Questa lancia è lunga un metro e novanta ed è fatta tutta di legno. Il legno utilizzato per costruirla è molto flessibile, mentre la lancia è appuntita, levigata e larga soltanto tre centimetri.ù

Ritorni in albergo con il tuo amico e la lancia, controlli le istruzioni della compagnia aerea sulle dimensioni dei bagagli e ti rendi conto che potresti avere problemi con la lunghezza della lancia. Le dimensioni massime accettate arrivano ad un metro e quaranta di lunghezza e larghezza. Non hai alcuna intenzione di tagliare la lancia per non rovinarla e non sai come fare.

Il tuo amico ti chiede di aspettarlo un attimo, esce dall’albergo e fa ad effettuare un acquisto. Quando torna, ti rendi conto che il tuo ha risolto il problema e potrai far passare il tuo bagaglio senza alcun problema. Cosa ha acquistato il tuo amico? Come farete a trasportare la lancia?

La soluzione del test

Per risolvere un test di logica e ragionamento è necessario avere molta pazienza e non bisogna farsi prendere dall’ansia. Prendere in considerazione i dettagli più importanti è la chiave per ottenere una risposta in tempi brevi. Se pensi di aver indovinato, verifica se hai dato la risposta giusta scorrendo il testo verso il basso. Tra poco potrai leggere la soluzione del test.

Se, al contrario, non hai dato una risposta, non preoccuparti. Forse hai soltanto bisogno di maggiore allenamento con questo genere di test. Ecco la soluzione: il tuo amico ha acquistato una scatola di cartone quadrata, con dei lati di 140 centimetri. Considerando che si può ottenere la diagonale di un quadrato dalla misura del lato moltiplicato per la radice quadrata di 2, abbiamo 140 x 1,141 = 197,9.

In questo modo potrai inserire tranquillamente la lancia all’interno della scatola senza avere richiami da parte del personale di bordo. La diagonale della scatola che ha acquistato il tuo amico è superiore ad un metro e novanta, quindi adesso hai risolto il problema.