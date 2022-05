Harry e Meghan al Giubileo di Platino ma c’è una curiosa restrizione

Harry e Meghan hanno preso una decisione ufficiale sulla loro presenza al Giubileo di Platino. E c’è una novità che ha stupito tutti

I rapporti tra i Sussex e la Royal Family non sono idilliaci da tempo. Harry e Meghan hanno lasciato il Regno Unito da circa due anni, trasferendosi oltreoceano. Dopo una breve parentesi in Canada, per questioni legate alla privacy, la coppia ha deciso di spostarsi negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California.

La loro villa di Montecito, il quartiere più lussuoso dello stato, ha un valore di circa 14 milioni di dollari. Non è soltanto la decisione di lasciare la monarchia inglese che ha incrinato i rapporti tra i Sussex e la famiglia di William ma anche alcune dichiarazioni. Una su tutte, quella dell’ex attrice statunitense, la quale ha dichiarato di aver ricevuto insulti razzisti a Buckingham Palace.

Tra qualche settimana inizieranno le celebrazioni per il Giubileo di Platino. La Regina Elisabetta festeggerà i settant’anni sul trono e tutta la Gran Bretagna attende questo momento, soprattutto dopo alcuni problemi di salute che hanno tenuto l’anziana sovrana lontana dagli impegni ufficiali della famiglia dei Windsor. Harry e Meghan saranno presenti? Il loro portavoce ha dato la notizia ufficiale.

Harry e Meghan saranno al Giubileo di Platino ma c’è una restrizione

Harry e Meghan saranno a Londra in occasione del Giubileo di Platino. Lo ha reso noto il loro portavoce, citato dalla CNN: “Il Principe Harry, Meghan Markle e i loro figli sono felici e onorati di partecipare al Giubileo di Platino della Regina”. Questa notizia era molto attesa in Gran Bretagna, soprattutto dopo il recente incontro con Elisabetta II. C’è una grande soddisfazione tra i sudditi, nonostante alcune restrizioni legate all’evento.

I Sussex non potranno affacciarsi al balcone e la stessa limitazione toccherà anche al Principe Andrea. L’anziana sovrana potrà mostrarsi in pubblico soltanto con i membri impegnati della Royal Family. Non potranno esserci Harry e Meghan e sarà assente Andrea, a causa della perdita del titolo nobiliare a seguito degli scandali giudiziari. Questa notizia è stata confermata anche dalla BBC.

I Duchi di Sussex saranno regolarmente presenti alla funzione per il Ringraziamento, prevista per il 3 giugno nella Cattedrale di St. Paul. A questo evento dovrebbe partecipare anche la Regina Elisabetta. Secondo Angela Levin, giornalista esperta di vicende reali, la decisione di escludere Harry e Meghan dal balcone sarebbe corretta. I Sussex avrebbero oscurato tutti, regina compresa, con la loro ingombrante presenza.