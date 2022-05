Chiara Ferragni, il look è da infarto: la canotta bianca fa sognare

Chiara Ferragni ha lasciato di stucco il popolo del web con il suo look ultimo da infarto: la canotta bianco ha fatto sognare i fan.

Chiara Ferragni è la regina incontrastata del web. I suoi look, oltre che le sue gesta, sono da sempre fonte di ispirazione per i suoi fedeli sostenitori che non possono fare a meno di trarre ispirazione dai capi che propone quotidianamente attraverso i suoi canali social.

Nelle scorse ore la moglie di Fedez ha lasciato i suoi fedeli sostenitori senza parole proponendo un look da infarto in occasione di una sua recente gita a Palermo, mostrando a tutti le bellezze di Palazzo Gangi.

Chiara Ferragni ha incantato il web con il suo ultimo look e la canotta indossata da lei, rigorosamente bianca, è già diventata virale tra i suoi fedeli sostenitori.

Chiara Ferragni regina di bellezza: il suo nuovo look è già virale

Chiara Ferragni, che non molto tempo fa ha pubblicato un emozionante messaggio per suo marito Fedez dopo l’operazione delicata che ha subito, nelle scorse ore ha scelto di raggiungere la Sicilia per visitare le bellezze di questa terra. Bellezze che ha scelto di immortalare in bellissimi scatti che ha poi voluto condividere con i suoi fedeli sostenitori sui social, ma non solo.

All’attenzione del popolo della rete non è sfuggita soltanto la bella Sicilia, ma il look da infarto di Chiara Ferragni che nonostante fosse più semplice rispetto ai precedenti proposti negli ultimi tempi, ha ugualmente ottenuto un ottimo successo sul web dove non sono mancati tantissimi complimenti per la scelta fatta, ma non solo.

C’è anche chi l’ha apprezzata per aver scelto di visitare la Sicilia, condividendo le sue bellezze con i tanti utenti della rete che la seguono in modo tale da promuovere le bellezze del territorio come ha già fatto negli scorsi anni invitando tutti a visitare il bel paese che è ricco di cultura.

Chiara Ferragni ha lasciato i suoi fan senza parole che sono rimasti senza fiato di fronte alla sua bellezza che arriva ogni volta dritta nei loro cuori. Così come quelle della terra che ha scelto di visitare.