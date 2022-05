Tutto quello che non aveva mai detto Barù: il vippone smonta Jessica Selassié dopo il GF Vip

Il Grande Fratello Vip è finito da due mesi, ma gli ex coinquilini continuano a parlare del loro percorso.

Uscendo dalla Casa, i concorrenti del GF Vip hanno avuto la possibilità di rivedersi e di ascoltare delle dinamiche magari a loro nascoste. Per questo, molte amicizie nate nel reality show sono finite una volta tornati alla realtà.

Anche Barù torna a parlare del suo percorso all’interno e fuori dal GF Vip. Il cuoco toscano smonta Jessica Selassié, suo flirt all’interno del programma.

Scopriamo insieme quanto ha rivelato

Barù smonta Jessica Selassié dopo il GF Vip: “Non so perché non l’ha capito“

Il programma radiofonico Non succederà più invita l’ex gieffino Barù a Radio Radio per parlare del suo percorso all’interno del GF Vip.

Tra le varie rivelazioni, smonta il suo ex flirt Jessica Selassié.

Dopo che per mesi i fan della coppia hanno sognato potendoli seguire 24 ore su 24, adesso spunta la verità, nonostante il gesto di Barù nei confronti di Jessica.

Ma la vera domanda iniziale è un’altra: essendo che il gieffino ha sempre detto che non amava i reality show, allora perché ha deciso di partecipare?

“Ho partecipato per i soldi, mi hanno pagato bene e non ho potuto dire di no. Ho sparato una cifra pensando che mi dicessero di no, e invece” risponde il cuoco toscano.

“Io sono stato sempre al di fuori di quel mondo lì, se volevo fare gossip lo facevo da quando ero ragazzino. Ero la pecora nera lì dentro, per me è un complimento esserlo” continua Barù e conclude: “Sono molto contento che il popolo italiano mi abbia apprezzato, ne sono uscito bene non mi sono sp***to troppo, non ho fatto niente di troppo grave“.

Tutti però sono rimasti con il fiato sospeso. Tra Jessica e Barù c’era del tenero e questo è innegabile. Ma quali sono i loro rapporti adesso?

“Siamo amici, siamo ancora amici. Non sono un timido sessualmente: se una mi piace, mi faccio avanti. Non so perché non l’ha capito, devi chiedere a lei” il nipote di Costantino Della Gherardesca smonta la maggiore delle Selassié e aggiunge: “I fatti sono che non stiamo insieme adesso. Siamo amici, basta. Nessuna era il mio tipo, non me ne frega niente di andare in televisione e farmi le storie d’amore“.

L’ex vippone crede che molte persone vadano a fare reality show con l’obbiettivo di fidanzarsi per “sopravvivere” al televoto e piacere al pubblico.

Barù, nonostante questo non fosse il suo obbiettivo, è comunque contento di avere una pagina fandom dei Jerù che lo spronino e lo seguano.

Barù riceve delle accuse pesanti da parte di Biagio D’Aniello, ma comunque si continua a sentire con alcuni personaggi del GF Vip 6. “Mi sento con Giucas, nonostante la differenza d’età facciamo una vita molto simile. Davide che ho visto un paio di volte, Sole, Ale Basciano ogni tanto” rivela Barù e conclude precisando: “Sono al di fuori di tutto comunque“.

Barù smonta Jessica Selassié e rivela tutta la sua verità sul GF Vip. Io personalmente non lo adoro come personaggio e comunque mi sembra che si parli di lui solo se viene nominata la vincitrice del reality show. Inoltre mi è sempre parso che si sentisse al di sopra degli altri, ma questo è solo una mia opinione…