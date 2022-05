Test: aiuta i quattro amici a tornare al parcheggio evitando la pioggia

Questo test ti permetterà di mettere alla prova la tua capacità di trovare una soluzione in pochi secondi. Risolvi il problema

Quattro amici, Claudio, Dario, Luisa e Giovanna decidono di organizzare una cena perché non si vedono da molto tempo. Parcheggiano l’auto in un parcheggio a pagamento nei pressi del ristorante e si dirigono a piedi verso la struttura. La cena va a gonfie vele ma il tempo passa molto velocemente. Il quartetto decide di andare via dal ristorante dopo circa due ore.

Uscendo dal locale si rendono conto che c’è un forte temporale ma hanno soltanto un piccolo ombrello, in grado di riparare al massimo due persone. Decidono di andare verso il parcheggio due per volta, in modo che uno possa tornare indietro con l’ombrello a prendere gli altri. Le quattro persone si muovono a velocità diverse e, di conseguenza, quando sono sotto l’ombrello si rispetta il ritmo del più lento.

Claudio percorre il tragitto in un minuto, Dario lo fa in due minuti, Luisa arriva al parcheggio in cinque minuti e Giovanna, la più lenta, ci mette dieci minuti. Sei capace di calcolare il tempo minimo di percorrenza dei quattro amici dal ristorante al parcheggio? Quali coppie formeranno e quante volte dovranno percorrere il tragitto prima di entrare tutti in auto?

La soluzione del test

Hai avuto problemi e non conosci la risposta? Nessun problema, è probabile che tu abbia semplicemente bisogno di cimentarti con un test del genere con maggior assiduità. Prova a risolvere un test al giorno e vedrai che i risultati arriveranno in fretta. Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un semplice passatempo per le nostre lettrici ed i nostri lettori.

Ecco la soluzione del test di logica e ragionamento: il tempo minimo di percorrenza è di 17 minuti. Ecco tutti i passaggi che gli amici hanno fatto per evitare di bagnarsi e tornare in auto quanto prima possibile:

Claudio e Dario sono i più veloci, in due minuti arrivano in auto. Dario , che impiega due minuti per percorrere il tragitto, torna indietro con l’ombrello;

e sono i più veloci, in due minuti arrivano in auto. , che impiega due minuti per percorrere il tragitto, torna indietro con l’ombrello; Dario consegna l’ombrello a Giovanna e Luisa perché sono più lente. Le due amiche arrivano al parcheggio in dieci minuti;

consegna l’ombrello a e perché sono più lente. Le due amiche arrivano al parcheggio in dieci minuti; Claudio riprende l’ombrello e torna indietro verso il ristorante, impiegando un minuto per arrivare da Dario;

riprende l’ombrello e torna indietro verso il ristorante, impiegando un minuto per arrivare da Dario; Claudio e Dario ripercorrono nuovamente il tragitto in due minuti e arrivano all’auto.

A questo punto, i quattro amici saranno tutti in auto, quindi: 2+2+10+1+2= 17 minuti totali.