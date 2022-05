Alessandra Celentano, dopo Amici il massacro: il durissimo sfogo

Dall’ultimo appuntamento di Amici la maestra Alessandra Celentano ha proprio dato il meglio di sé. Per altri il suo “meglio” e più un “peggio”, infatti dal web arrivano delle indiscrezioni che mettono in chiaro la situazione. Ecco le parole del durissimo sfogo.

La maestra Alessandra Celentano di Amici è tra i protagonisti indiscussi della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Nel mese di maggio, dopo più di sei mesi di messa in onda, siamo giunti agli sgoccioli del talent, soprattutto per quanto concerne la proclamazione dell’eventuale vincitore. Non bisogna dimenticare che c’è anche chi si aggiudicherà la vittoria nella categoria ballo, ed è proprio in questo ambito che scatta una polemica inaspettata e molto pesante.

Di attacchi ad Amici di Maria De Filippi ne abbiamo visti di tutte le tipologie. Al di là della propria fazione sostenuta, se team Celentano-Zerbi, o Cucca-Todo, o ancora Pettinelli-Peparini, non si può negare che tutti i ragazzi in gara siano a modo loro dei talenti. Chi più chi meno, chi rispecchia certi canoni, dopo tante sfide è un vero successo essere arrivati in finale.

Così, reduce dallo scorso sabato, c’è stato uno sfogo durissimo che non è passato inosservato. Anzi, si sta proprio avviando una polemica sul web, la quale sta mettendo le cose in chiaro come mai fatto prima.

Ecco le parole confessate senza filtri e censure, un attacco nel vero senso della parola.

Amici: Alessandra Celentano e il duro sfogo sul web

Come se non bastasse, gli eventi degli ultimi appuntamenti sono stati abbastanza rocamboleschi. Tra gli ultimi fatti di Amici non possiamo dimenticare la stoccata data dalla squadra Celentano-Zerbi nei confronti di Lorella e Raimondo, un gesto che ha destato non poco clamore. Ma le ultime sulla maestra Alessandra hanno letteralmente fatto uscire di senno un ex concorrente, vincitore e ballerino professionista, ecco la verità sul web.

A parlare è proprio Andreas Muller! Il giovane, come già detto, è un ballerino professionista, ma è anche stato il vincitore dell’edizione del 2017. Appunto, sente molto la competizione sul palco da ex talento della scuola più seguita d’Italia, ma ci sono anche altre ragioni che non riesce a tollerare.

In primis, non accetta le discriminazioni fatte dalla maestra, ma anche non riesce a tollerare gli attacchi ingiusti fatti a Dario Schirone, l’ultimo eliminato dalla trasmissione. Nelle foto sopra condivise si evincono le parole dure del ballerino, ed anche il legame che ha con il giovane, che rispetta al 100%.

Infatti, hanno lavorato e studiato insieme più volte, oltre che Dario è anche un allievo di Veronica Peparini, ex coach di Muller, ma anche attuale compagna di vita. Così, è chiaro il nervosismo del professionista, anche perché è sempre stato ribadito che Dario non è un ballerino classico.

Soprattutto a quest’ultimo non interessa esserlo! Quindi, tutti gli attacchi fatti sono stati gratuiti, ma anche insensati. Andreas nello sfogo sul web decide di mettere le cose in chiaro una volta per tutte. Spiega proprio che del suo pupillo non si può parlare male, visto che è stato quello che più tra tutti si è messo in gioco!

La maestra Celentano ha spesso subito attacchi e critiche per i suoi modi, e di recente la stessa è stata protagonista d una confessione molto intima che ha lasciato tutti senza parole. Ha sempre ammesso di essere severa, ma ribadisce che ciò che fa viene fatto per il bene dei ragazzi, senza alcuna ipocrisia.

Come risponderà la maestra in vista della finale? Restiamo aggiornati!