Anticipazioni Un Posto al sole: povera Rossella, periodo terribile per lei

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da oggi e fino a venerdì 13 maggio 2022. Riccardo è in crisi dopo un incontro con Virginia, mentre Rossella sta vivendo un periodo nero

Comincia un’altra settimana di Un Posto al Sole, e il pubblico di Rai 3 sarà pronto a seguire gli sviluppi e gli intrecci delle storie dei personaggi della soap napoletana. Gran parte di queste ruotano attorno a Palazzo Palladini. E a tal proposito Riccardo sta vivendo un momento difficile dopo aver fatto l’amore con Virginia. Invece, Rossella prova finalmente a riappacificarsi con lui, ma si rende anche conto che c’è qualcosa che non va per il verso giusto.

Invece Guido viene messo alle strette da Mariella, e alla fine confessa (dopo un lungo “interrogatorio”) che Sarti sta facendo il doppio gioco con Cerruti. Una situazione spinosa, visto che Crovi assume una decisione inaspettata che metterà in difficoltà Rossella. Intanto Michele discute apertamente con Silvia, e lei riceve una proposta particolare da Giancarlo. Invece è Mariella che decide di intervenire nel rapporto tra Cerruti e Sarti. Per quanto riguarda lo studio legale, il comportamento di Alberto sarà sempre più invadente e Niko avrà delle difficoltà ad arginarlo.

Un posto al Sole, quanti turbamenti d’amore per Rossella: la dolorosa storia con Riccardo

Eugenio invece porta a completamento una delicata operazione anti-camorra, con Viola che ha ricevuto un inquietante avvertimento. Invece Rossella deve fare i conti con la rottura del suo rapporto con Riccardo, e la madre Silvia e Giancarlo temono che il trasferimento a Bari per motivi di lavoro possa essere un serio problema. Nel quartiere in cui lavorano Angela e Giulia viene arrestato un boss, e questo crea parecchio scompiglio. Bianca, infatti, potrebbe di nuovo trovarsi nei guai seri.

Mariella, invece, cerca di parlare con Silvia per riflettere sul suo futuro con Giancarlo. Roberto vorrebbe liberarsi di Lara, ma nonsa come fare. Presto per lui, però, arriverà una importante carta da giocare. Alberto si chiarirà con Niko per quanto riguarda la gestione dei clienti nello studio, ma la situazione sarà più complicata del previsto.