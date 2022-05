Test: scegli una strada e scopri se riceverai un tradimento

Questo test ti permetterà di scoprire alcuni dettagli della tua vita molto importanti. Riceverai un tradimento nel prossimo futuro?

Essere traditi è sicuramente una delle sensazioni più spiacevoli che un essere umano possa vivere. L’amarezza legata al tradimento si fonde con la rabbia, generando a volte reazioni furiose e non controllate. Se vivessimo in un mondo perfetto non esisterebbero tradimenti ma purtroppo non è così e non esiste soltanto il tradimento da parte del partner.

Si può ricevere un tradimento da parte di un amico o potrebbe accadere qualcosa a lavoro di molto infelice. Come fare a capire se è in corso un tradimento? Oltre a rivolgerti ad un investigatore privato puoi provare a cimentarti in questo test. Naturalmente, il test non ha alcuna validità scientifica, si tratta soltanto di un modo per intrattenere le nostre lettrici ed i nostri lettori.

Molto spesso capita che la personalità di qualcuno faccia scattare nel partner un comportamento ambiguo, spingendolo anche al tradimento. Guarda con attenzione l’immagine in alto, abbiamo tre strade: la prima è molto lunga, la seconda è interrotta e la terza è dissestata. Quale scegli? Quale percorso ha attirato per primo la tua attenzione?

I profili del test

Strada lunga: questa scelta sottolinea la tua capacità di guardare lontano. Sei in grado di fare grandi progetti e di programmare alla perfezione il tuo futuro ma devi occuparti anche del presente, soprattutto se non vuoi avere spiacevoli sorprese. Ogni tanto prova a fare progetti con una scadenza più breve, come organizzare un weekend o una gita in montagna.