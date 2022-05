Quali sono i segni zodiacali più criticati dagli altri? Ecco i primi tre

Alcuni segni zodiacali sono molto criticati dagli altri. I motivi sono tanti, pensi di essere tra i primi tre in classifica?

Alcune persone sono prese di mira a causa del loro stile o del loro comportamento. Può capitare che la stravaganza di un vestito possa attirare critiche negative, può succedere che un pensiero particolarmente estremo o forte possa infastidire qualcuno. A volte può anche succedere che una persona riceva una critica soltanto per questioni di invidia. Dipende sempre dalle situazioni.

Non tutti sanno, però, che ci sono dei segni zodiacali più criticati rispetto ad altri e le motivazioni possono essere tantissime. Oltre a quelle già citate, un individuo può ricevere una critica o, nei casi più estremi, un insulto perché appartiene ad uno specifico segno dello zodiaco. È proprio ciò che vogliamo scoprire oggi: ecco la classifica dei segni zodiacali più criticati dagli altri. Scopri se c’è anche il tuo segno.

I segni zodiacali più criticati

Toro: al terzo posto in classifica troviamo il segno del Toro. Si tratta di un segno che non va d’accordo con tutti. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco sente l’esigenza di esprimere sempre la propria opinione, a costo di ricevere molte critiche. Il Toro si schiera, non ha paura a sostenere una tesi piuttosto che un’altra. Questo suo modo di vivere gli impedisce di avere molti amici e, inevitabilmente, lo rende antipatico agli occhi di coloro che la pensano diversamente.

Sagittario: il secondo posto va al segno del Sagittario. Questo segno non è molto tollerante in alcune situazioni. Il Sagittario è un segno che subisce moralmente le critiche perché minano la sua autostima. Questa debolezza non gli impedisce di portare avanti le sue battaglie fino in fondo, sempre con tanta energia e convinzione.

Cancro: il primato appartiene al segno del Cancro. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco hanno dei gusti molto particolari, spesso unici, in qualsiasi contesto. Il Cancro fa tutto a modo suo, sceglie gli abiti da indossare che vuole e sarebbe capace di mangiare anche un piatto che nessuno avrebbe il coraggio di mangiare. Se qualcosa gli piace veramente, si butta a capofitto, anche se non ottiene il sostegno degli altri.