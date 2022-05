I fan di Amici 21 sono scatenati: Rudy Zerbi lancia la stoccata a Lorella Cuccarini

Amici di Maria De Filippi è alle tappe finali. Sabato sera andrà in onda la semifinale del dating show e verranno scelti i cinque finalisti.

La competizione è alle battute finali e sarebbe brutto uscire proprio adesso.

Rudy Zerbi sa come complicare la vita agli allievi non suoi. Fa di tutto per metterli in difficoltà, ma questa volta cambia strategia. Lancia la stoccata a Lorella Cuccarini e i fan di Amici si scatenano contro di lui.

Scopriamo insieme cosa sta succedendo

Rudy Zerbi è disposto a tutto pur di arrivare con più allievi possibili alla finale di Amici 21.

Durante la scorsa puntata, l’insegnante invia la busta rossa a Alex, cantante di Lorella Cuccarini.

Mentre esce un retroscena clamoroso su LDA, Rudy è pronto a lanciare un altro guanto di sfida. Protagonisti Luigi e Alex, ma Zerbi rimane clemente nei loro confronti. Approfitta della situazione anche per lanciare una stoccata clamorosa a Lorella.

“Ciao Cuccarini, la scorsa settimana hai lanciato un guanto di sfida tra Sissi e Luigi assolutamente non equo che hai fatto diventare fintamente equo dando a Luigi la possibilità di scegliere il pezzo. Ma quanta bontà, quanta equità” commenta ironico Rudy che affonda il colpo: “Per andare in finale credo che i ragazzi debbano convincere la giuria giocando una carta a sorpresa e io intendo dargliela lanciando a mia volta un guanto di sfida tributo tra Luigi e Alex“.

Zerbi lancia poi la stoccata clamorosa a Lorella: “A differenza tua, però, io sono veramente buono e quindi non sarò io a scegliere l’artista, ma saranno Alex e Luigi a scegliere ciascuno il proprio mito a cui rendere omaggio nel modo che riterranno più opportuno“.

Rudy è veramente competitivo e vuole vincere a tutti i costi, mentre Nunzio riceve un bellissimo messaggio.

Conclude poi il suo guanto di sfida con queste parole: “Questa è equità, questa è bontà, il resto è noia“.

Amici 21 sta per finire e la tensione è alle stelle. Tutti gli allievi sognano di indossare la maglia della finale, ma solo cinque saranno i fortunati. Rudy Zerbi è pronto all’attacco e gioca anche sui nervi saldi degli altri inseganti. Infatti, lancia la stoccata a Lorella Cuccarini. Quest’ultima risponderà o aspetterà la semifinale per dimostrare di essere più forte? Non ci resta che attendere la puntata di stasera