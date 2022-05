Manuel Bortuzzo durissimo con Lulù Selassiè: lei reagisce e i fan esultano

Manuel Bortuzzo rilascia dichiarazioni durissime su Lulù Selassiè a Verissimo: lei reagisce subito dopo e i fan esultano.

Manuel Bortuzzo ha raccontato tutta la sua verità sulla fine della storia d’amore con Lulù Selassiè ai microfoni di Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin ha rilasciato dichiarazioni durissime nei confronti dell’ex fidanzata. Manuel ha spiegato di aver deciso da solo di lasciare Lulù, di averlo fatto per una serie di atteggiamenti dell’ex fidanzata che non lo facevano stare più bene e di aver provato più volte a farle capire che le cose non andavano bene trovandosi, però, un muro.

Poco dopo la fine dell’intervista di Manuel a Verissimo, dopo ore di silenzio, Lulù è apparsa in una storia di Instagram di Patrizia Pellegrino dopo essere arrivata alla festa per la Comunione di Maria, la figlia di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo. Di fronte all’immagine di Lulù è così arrivata la reazione dei fan.

Manuel Bortuzzo: “Ecco perchè ho lasciato Lulù Selassiè”. Dopo l’intervista, lei reagisce così

Manuel Bortuzzo ha cominciato l’intervista a Verissimo spiegando di aver preso in autonomia la decisione di lasciare Lulù e di non essere stato assolutamente condizionato dalla famiglia o dagli amici. Il nuotatore, poi, racconta di aver capito in un mese e mezzo di non poter stare con Lulù a causa di alcune sue mancanze nel rapporto di coppia.

“Io ero molto innamorato di lei ed era tutto verissimo. Sono stato male sul fatto di lasciarla, è stata una delusione. Come mai l’ho lasciata? Gli stili di vita diversi, ma questo ci sta. Proprio il venirsi incontro è mancato, era un senso unico da parte mia. Avevo aspettative alte, ma non è stato così. Non c’era rispetto delle cose e di niente”.

Sul comunicato con cui ha annunciato la fine della storia che ha spiazzato Lulù, Manuel ha detto: “Ho avuto difficoltà a parlare con lei e farle capire che non era un’idea degli altri quella di non stare con lei. Le ho spiegato i motivi ma era come parlare ad un muro. Non voleva comprendere e capire. Le persone pensano che l’abbia lasciata con un comunicato stampa, ma non è vero. Era da tempo che le dicevo che non andavano bene le cose e non ce la facevo più”, ha spiegato.

Nell’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi. Lulù aveva parlato anche di una mancanza d’intimità di coppia per la presenza del padre di Manuel il quale ha così replicato: “Lui, per i primi 15/20 giorni andava a mangiare al bar per lasciarci da soli e sarà sceso massimo due volte. Una volta è entrato per sbaglio in camera mia ma perchè c’era la porta praticamente aperta e doveva chiedermi una cosa, tra l’altro per noi due”.

Come ha reagito Lulù all’intervista di Manuel? Se Bortuzzo, subito dopo l’intervista della Selassiè a Chi, aveva cancellato tutte le foto insieme, Lulù non ha cancellato niente e ha scelto la strada del silenzio preferendo raggiungere le sorelle Clarissa e Jessica alla festa per la Prima Comunione di Maria, la figlia di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo (la foto in alto).