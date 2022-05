“Senza intimità”: il retroscena choc sull’addio tra Manuel e Lulù

By

Spunta il retroscena choc sull’addio tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: “Senza intimità”. Il racconto che spiazza tutti.

Spunta un retroscena choc sull’addio tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selasisè. A svelarlo è stata la principessa che, nella prima intervista post rottura, ha raccontato alcuni dettagli di ciò che è accaduto con Manuel raccontando il rapporto che ha avuto con Franco Bortuzzo, il padre del nuotatore che, secondo la verità di Lulù, avrebbe contribuito alla fine della sua storia d’amore.

Un racconto, quello di Lulù, fatto poche ore dopo il comunicato con cui Manuel ha annunciato la fine della sua storia d’amore. Delusa e ferita per come si è conclusa una storia in cui ha creduto dallo scorso settembre, la principessa si difende da chi pensa che il “suo carattere” sia stata la causa della rottura.

Lulù Selassiè, tutta la verità sulla rottura con Manuel Bortuzzo: “Ecco cosa faceva il padre Franco”

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, nel numero in edicola dal 4 maggio, oltre ad aver raccontato di essere stata bloccata su whatsapp da Manuel e di non aver avuto la possibilità di avere un confronto con lui guardandolo negli occhi, Lulù ha raccontato anche i dettagli del rapporto che ha avuto con Franco Bortuzzo, il padre di Manuel che ha già replicato alle precedenti dichiarazioni della principessa.