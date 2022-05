Volano stracci alla finale de La pupa e il secchione show 2022: insulti e parole forti

È successo di tutto nel corso della finale della Pupa e il Secchione Show. Sono volati stracci, tensione letteralmente alle stelle

Difficile vedere una puntata tranquilla de “La Pupa e il Secchione Show”. Questa edizione è stata decisamente elettrica, e nemmeno la finale ha detto il contrario. La presenza di una frizzantissima Antonella Elia ha, ovviamente, creato polemiche di ogni tipo. Ad esempio, era già da tempo che la bionda attaccava e punzecchiava l’ex Grande Fratello Vip, Soleil Sorge. Insomma, polemica reciproca e un’antipatia che è venuta fuori nella sua interezza. “Mandate via questa Soleil a casa – ha tuonato la Elia – adoro il padre di Sophie Codegoni, che ha distrutto Soleil”.

Insomma, una serie di attacchi ripetuti e perentori nello stile della Elia, che davvero non ha risparmiato nulla, senza fare sconti. Parole che risuonavano durante la presenza della Sorge nella casa, ma anche successivamente gli attacchi non sono mancati. Una bella dose di acidità, insomma. Poi qualcosa sembrava cambiata quando la d’Urso ha accoppiato Elia e Sorge come giudici della Pupa e il Secchione. A quel punto i rapporti tra le due donne sembravano essersi ravvicinati, in maniera piuttosto inaspettata.

La Pupa e il Secchione Show: volano stracci tra Antonella Elia e Soleil Sorge

Purtroppo, questa tregua è durata poco, nonostante la Elia aveva ammesso che il “cambiamento della Sorge l’aveva letteralmente sorpresa. “Sì devo dire che si può cambiare opinione. E’ una persona, gentile, simpatica, sveglia e bella. Mi piace”. Un incredibile cambiamento di idea, forse troppo repentino per sembrare vero. E infatti qualcosa covava sotto la cenere, visto che le vecchie ruggini sono prontamente venute fuori. E infatti è sfociato nel litigio, proprio nell’ultima puntata.

Ovviamente è stata sempre lei, Antonella Elia, a perdere le staffe e attaccare l’influencer. La questione è nata dopo lo “zero” dato da Soleil a Mila Suarez e Gianmarco Onestini, col pubblico che esultava festante. La Elia si è visibilmente infastidita e ha reagito male, respingendo l’euforia del pubblico e provando a difendere Mila in ogni modo. Insomma, un finale di stagione davvero teso tra le due protagoniste dello show.