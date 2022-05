E’ stata una ragazza di Non è la Rai, oggi è un’amatissima conduttrice

Il tempo passa, ma la storia della televisione italiana viene scritta da programmi televisivi e personaggi iconici. Ad oggi, la ragazza di cui parleremo, era una stella di punta di Non è la Rai, ma la sua carriera non è finita qui. Infatti, ecco i traguardi raggiunti.

Il mondo dello spettacolo è ricco di sorprese, alcune totalmente improvvise, altre frutto di scelte fatte dagli stessi protagonisti in gioco. Del resto, è noto che l’ambito in questione sia anche ricco di insidie, ma è necessario sapervi far fronte, altrimenti si rischia di rimanere surclassati da un sistema che va a caccia della moda. Il noto programma, Non è la Rai, è stato molto amato e seguito negli anni Novanta, contraddistinto anche da un merchandising abbastanza rinomato, e tra le news non possiamo non parlare una ragazza della notizia del giorno lanciata proprio dal format.

Nomi come Ambra Angiolini, Claudia Gerini e Miriana Trevisan, sono soltanto alcuni di quelli legati alla trasmissione iconica di quegli anni, Non è la Rai frutto dell’ingegno dell’ideatore Gianni Boncompagni. Il programma contraddistinto da spettacoli inediti e unici, accompagnava e intratteneva il pubblico a casa, il quale finiva proprio per seguire con molto interesse le vicende riportate, e le stesse stelle che ne facevano parte.

Non a caso, l’ex gieffina dell’ultima edizione condotta da Alfonso Signorini, Miriana Trevisan dopo tanti anni, era ancora nel cuore dei fan perché era una delle ex vallette della trasmissione. Tutti ricordano con piacere quegli anni, nei quali canto, ballo e recitazione erano il risultato di impegno, sacrifici, ma soprattutto sogni nel cassetto.

La protagonista del giorno ne ha raggiunti degli altri, che non possiamo non svelarvi.

Ex ragazza Non è la Rai, oggi conduttrice affermata!

Come se non bastasse, ci sono tante protagoniste che poi hanno proseguito la loro carriera nel mondo dello spettacolo, mentre altre hanno cambiato strada. Tra le tante, anche un’ex collega di Non è la Rai ha raggiunto grandi obiettivi, sconvolgendo i fan che l’hanno seguita nel corso del tempo. Così, tra una chiacchiera e l’altra, ecco una delle conduttrici più apprezzate del panorama televisivo italiano.

Si tratta di Annalisa Mandolini! Di cosa si occupa oggi? Seguendo il suo percorso, è possibile riscontrare che il noto programma di Boncompagni, l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo, ma poi la stessa ha fatto dei passi da gigante. Infatti, ha condotto e ha partecipato ad altrettanti progetti unici nel tempo che sono rimasti nella storia.

Il primo lo Zecchino d’oro, e poi la serie di successo di Mediaset Carabinieri. In seguito, si è cimentata in un programma dai sapori unici, Ricette all’italiana. Insomma, una carriera ricca di traguardi interessanti, e che l’hanno resa un punto di riferimento per il piccolo schermo.

Non è l’unica ex protagonista del format ad avere avuto successo, ma almeno lei ha continuato sulla stessa scia. C’è anche una sua ex collega del programma che ha cambiato professione, pur rimanendo in parte nel suddetto ambito.

Il mondo dello spettacolo è ricco di sorprese, ma la protagonista di oggi è riuscita a rimanere un personaggio apprezzato e presenta nel panorama televisivo italiano.