Alex Belli, dopo il GF Vip ne ha per tutti: le verità scottanti

Alex Belli è stato uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip 6. Entrato nella Casa da sposato con Delia Duran, nel corso delle settimane è diventato sempre più complice con l’influencer Soleil Sorge.

Baci, abbracci, balli seducenti hanno fatto parte di questo flirt, mentre Delia da casa guardava inorridita.

Poi Alex viene buttato fuori dal gioco, perché non ha seguito le regole di distanziamento con sua moglie che dopo un mese è poi entrata al GF Vip per ottenere delle attenzioni che suo marito continuava a non dargli.

Finito il reality show, però, Belli e Delia tornano insieme e ora vanno d’amore e d’accordo. Alex però ha ancora dei sassolini nella scarpa da levare a proposito del GF Vip e rivela delle verità scottanti su molti ex coinquilini.

Scopriamo insieme cosa ha detto

Le verità scottanti di Alex Belli dopo il GF Vip: Lulù, Manuel, Soleil e anche un naufrago dell’Isola dei Famosi

Alex Belli, ospite a Casa Chi, rivela molte verità scottanti sugli ex gieffini della sesta edizione del GF Vip.

I primi nel suo mirino sono Manuel Bortuzzo e Lulù. La Selassiè viene invitata alla festa di compleanno di Delia Duran, ma passa tutta la serata al telefono.

E’ proprio da qui che l’attore inizia a rivelare la sua verità.

“Il GF Vip è una bella esperienza, ma è una bolla. Ci si conosce in un percorso che è una realtà parallela, ma la realtà è fuori” racconta Alex e continua: “Ho parlato bene con Lulù e poi con Manuel. Loro ci hanno provato, ma non è andata. Le cose non hanno funzionato. Si sono lasciati per motivi che non so“.

Poi Belli racconta come si è comportata Lulù, che rivela un retroscena scioccante su Manuel, durante il compleanno della Duran: “La sera lei era con noi alla festa di Delia. Era sempre al telefono con Manuel probabilmente. Ovviamente non so di cosa parlassero“.

E come parlare del Grande Fratello se non nominando Soleil Sorge, offesa brutalmente da un fan? Anche su di lei, Alex Belli ha qualcosa da rivelare.

“Purtroppo ho notato tanta incoerenza che tecnicamente non me ne frega più niente. Il GF è bello perché lo vivi in quel momento, ma non è detto che ci si possa portare fuori amicizie e frequentazioni. Questa è la cruda realtà dei reality” commenta l’attore e conclude: “Si è stato un trasporto che fuori dal programma non è diventato nulla“.

Non bastava il GF Vip, verità scottanti anche sull’Isola dei Famosi

Alex Belli ha qualcosa da dire anche su Roger, naufrago all’Isola dei Famosi. Ormai quando sente parlare di triangolo amoroso, l’attore si sente preso in causa. Infatti, il ragazzo adesso si trova in compagnia della sua ex fidanzata Beatrix, mentre la sua nuova fiamma Estefania è su Playa Sgamada.

“Sì ho seguito le dinamiche di Roger, Estefania e dell’ex di lui. Le carte coppiettine non sono mai come gli originali. Anche se capisco che i triangoli sono allettanti per la tv generalista. Però l’intrattenimento va saputo fare” si auto elogia l’ex gieffino.

Rivela poi quello che pensa veramente del naufrago: “Nel caso di Roger lavora bene nella moda, ma nel campo della tv c’ha un bel po’ di polenta da mangiare. Se ho lavorato con lui? No mi erano arrivate delle sue foto, ma non è andato in porto. Sì è stato scartato dal cliente”.

Alex Belli ne ha sempre una. Le sue verità scottanti sono uscite allo scoperto nonostante il GF Vip sia finito da quasi due mesi. Come si dice?! Meglio tardi che mai…