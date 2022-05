Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri archiviato: Ida volta pagina e bacia Lui!

Dopo Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri è stato ufficialmente archiviato. Ida Platano ora ha occhi soltanto per lui. Lo avresti mai detto?

Uomini e Donne nelle scorse settimane ha portato in scena il ritorno di Riccardo Guarnieri, ex storico di Ida Platano. In molti, inclusa l’irriverente opinionista Tina Cipollari, hanno subito iniziato a sospettare che tra i due possa esserci un ritorno di fiamma in quanto sembrerebbero essere eternamente attratti l’uno dall’altro. Anche se i diretti interessati hanno sempre negato ci fosse ancora un sentimento che vada oltre il semplice affetto.

Ora però quanto detto da loro sembra trovare un concreto riscontro in quanto la dama è stata beccata con un altro e il capitolo con Riccardo sembra essere giunto al capolinea in maniera definitiva. Ma chi è il nuovo amore di Ida Platano a Uomini e Donne?

Ida Platano dimentica Riccardo Guarnieri: ora è pazza di lui a Uomini e Donne!

Ida Platano è stata paparazzata insieme al suo nuovo amore mentre si scambiavano un bacio. Il tutto è stato immortalato dai lettori di Isa e Chia che hanno provveduto a girare il tutto al portale.

La dama viene immortalata in video mentre bacia un uomo e quest’ultimo non è un volto del tutto nuovo al pubblico del piccolo schermo degli italiani in quanto dal video in questione sembrerebbe trattarsi di Marco, il suo nuovo cavaliere, che è sceso per lei qualche puntata fa ed aveva espresso un forte interesse nel conoscerla ma secondo Tina Cipollari la loro conoscenza è destinata a durare poco invece sembrerebbe che le cose stiano funzionando nel verso giusto.

Ida Platano ha dimenticato Riccardo Guarnieri ed è pronta a lasciarsi tutto alle spalle oppure l’irriverente opinionista di Uomini e Donne, dove una nuova coppia ha abbandonato il programma, ci ha sempre visto lungo fin dall’inizio e questo è soltanto l’ennesimo tentativo di voltare pagina?

Purtroppo è impossibile trovare una risposta a questa domanda che i fedeli sostenitori del programma si pongono e soltanto il tempo potrà dirci se Marco sarà quello giusto per Ida oppure se la loro storia è destinata a concludersi prima ancora di iniziare.