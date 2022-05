Uomini e Donne 04/05/22, colpo di scena in studio: la coppia lascia il Trono Over

A Uomini e Donne c’è stato il colpo di scena in studio. La coppia del Trono Over ha deciso di lasciare il programma in maniera del tutto inaspettata.

Uomini e Donne ha servito al pubblico del piccolo schermo degli italiani, dopo la sfilata dolce o piccante trasmessa nelle scorse ore, un vero e proprio colpo di scena in quanto una coppia ha lasciato il programma, ma prima procediamo con calma e vediamo che cos’è successo oggi.

La puntata è iniziata con una solita lite tra Tina e Pinuccia, che sembra essere diventata insieme ad Ida Platano la nuova Gemma Galgani. Il tutto è nato dalla sfilata ed è proseguito anche dopo, ma il tutto è durato poco fin quando Maria De Filippi non ha chiamato al centro studio l’ex di lei, Alessandro.

Quest’ultimo non ha il coraggio di dire alla dama che sta frequentando che non è interessato ed hanno dovuto pensarci i membri della redazione in quanto aveva paura di offenderla. Al centro studio poi è il turno di Diego e Aneta e per loro c’è un finale del tutto inaspettato.

Diego e Aneta lasciano Uomini e Donne: la scelta inaspettata al Trono Over

Diego e Aneta sono al centro studio per parlare della loro conoscenza. Lui si sente piuttosto frenato perchè sta provando qualcosa che non aveva mai provato prima ed ha paura di farla soffrire.

Secondo Gianni Sperti e Armando Incarnato questa è soltanto una scusa perché non è realmente interessato a lei. Tina Cipollari, che ieri ha rotto tutti gli schemi dopo 10 anni, ha preferito non commentare il tutto.

Incarnato, invece, lo ha addirittura accusato di non voler abbandonare il programma, ma lui dice di essere disposto a lasciare gli studi con lei e quando Maria pone la stessa domanda alla dama, la sua risposta è affermativa. Così la padrona di casa fa notare loro che il finale sembra abbastanza scontato e così abbandonano il programma insieme.

Diego e Aneta hanno abbandonato Uomini e Donne provando a vivere la loro conoscenza al di fuori degli studi Elios di Roma e non ci resta che augurare loro ogni bene per questa nuova relazione.