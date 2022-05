Isola dei Famosi daytime 04/05/2022, qualcosa non torna: si semina il dubbio tra i naufraghi

All’Isola dei Famosi qualcosa non torna e tra i concorrenti di Ilary Blasi inizia ad insinuarsi il dubbio: chi sta mentendo e chi sta dicendo le cose come stanno?

L’Isola dei Famosi è pronto a tornare di nuovo compagnia il fedele pubblico di canale 5 con il nuovo appuntamento del daytime. In queste ore i rapporti tra i naufraghi sono tesissimi in quanto nonostante Ilary Blasi abbia deciso di farli tornare in unico gruppo, loro hanno scelto di vivere divisi e di voler avere più niente a che fare gli uni con gli altri.

Questa tensione si avverte anche durante i collegamenti con la padrona di casa, e gli scontri in diretta sono diventati ormai all’ordine del giorno, ma in queste ore la situazione, dopo che lei ha chiesto loro di vivere il tutto in maniera più leggera, si è un po’ calmata o i naufraghi non ne vogliono proprio sapere? Scopriamolo insieme in questo nuovo appuntamento del daytime dell’Isola dei Famosi!

Nick sbotta all’Isola dei Famosi, qualcosa non torna: il dubbio è legittimo

Il daytime dell’Isola dei Famosi, dove una naufraga è stata smascherata dall’opinionista Vlamidir Luxuria, parte con il botto mostrandoci subito i dubbi di Nick dei Cugini di Campagna.

Il concorrente non riesce a capire come mai sia stato votato dal gruppo formato da Clemente Russo e sua moglie Laura Maddoloni in quanto con loro non ha mai avuto alcun tipo di discussione o incomprensione, anzi. Quando le due fazioni si sono scontrate più volte ha sempre preferito mantenere una posizione neutrale ma loro hanno preferito votare loro piuttosto che le persone con cui hanno avuto modo di avere forti discussioni durante il corso della settimana.

Tra i naufraghi si è insinuato il sospetto che quella fetta di gruppo abbia deciso di procedere in questo modo perché ha avuto modo di costatare che gli altri concorrenti, già andati al televoto, hanno goduto del favore del pubblico giocando dunque di strategia ma quale sarà la verità?

Intanto tra Lucia ed Estefania, dopo le forti discussioni avute non appena hanno avuto modo di potersi rivedere, sembrerebbe essere giunto il sereno: che l’Isola abbia permesso loro di riappacificarsi?