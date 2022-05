Test: scommettiamo che non riuscirai a rispondere in 60 secondi?

Questo test metterà alla prova le tue capacità di logica e ragionamento. Rispondi in meno di sessanta secondi, vediamo cosa sai fare!

Sei il titolare di una libreria nel centro storico della tua città. La libreria ha molti volumi datati, alcuni di questi sono molto preziosi. Tra gli scaffali, in ordine perfetto, ci sono tre volumi di una delle enciclopedie mediche più importanti degli ultimi decenni. Ogni volume è composto da cento fogli non rilegati. Chiedi ad un tuo collaboratore di rilegarli e lui si mette immediatamente all’opera.

Per prima cosa, sfila con una mano un intero gruppo di fogli. Questi fogli vanno dal primo foglio del volume numero uno, fino all’ultimo foglio dell’ultimo volume. Il tuo collaboratore li mette insieme usando una rilegatrice. Sembra soddisfatto del suo lavoro ma ad un certo punto si accorge di aver fatto un grave errore. Come farà a rimediare? Quale errore ha commesso il tuo collaboratore?

La soluzione del test

Questo test serve innanzitutto a tenere in allenamento la propria mente. Grazie ad un test di logica e ragionamento, infatti, è possibile restare svegli e passare qualche minuto di svago, al riparo dalla routine quotidiana. Questo test non ha alcuna validità scientifica e speriamo che tu sia riuscito a trovare la soluzione entro sessanta secondi. In questo caso, è necessario farti i complimenti.

Se, al contrario, non hai avuto un’illuminazione, non preoccuparti. Evidentemente hai soltanto bisogno di maggiore pratica. Ecco la soluzione del test: la prima indicazione da non ignorare è quella relativa all’ordine dei volumi. Se sono in perfetto ordine, vuol dire che sono stati archiviati dal primo al terzo partendo da sinistra e finendo a destra. Sfilando il primo volume, infatti, sarà facilmente visibile che il foglio numero uno non sarà quello più a sinistra, bensì quello adiacente al secondo volume.

Per questo motivo, l’ultimo foglio del terzo volume non sarà più quello a destra, bensì quello interno adiacente al secondo volume. Alla luce di tutte queste informazioni, quando il collaboratore ha sfilato i fogli per rilegarli, ha preso l’intero secondo volume ma anche il primo foglio del primo volume e l’ultimo foglio del terzo volume. In questo modo ha rilegato 102 fogli, non 100. Per fortuna si è accorto dell’errore in tempo e adesso potrà rimediare.