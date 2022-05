La cruda verità dell’ex protagonista del Grande Fratello Vip: “Per me è stato un fallimento“

Il Grande Fratello Vip è un reality show che riprende 24 ore su 24 personaggi famosi del mondo dello spettacolo e non solo. I concorrenti si ritrovano a convivere con persone sconosciute in una Casa spiatissima.

Questo reality show dà anche tante possibilità. Molti ex gieffini sono diventati famosissimi grazie a questo trampolino di lancio.

Una ex protagonista del GF Vip, però, non è contenta e racconta la sua cruda verità.

Vediamo insieme cosa ha rivelato

La cruda verità di Antonella Elia dopo il GF Vip: “Per me è stato un fallimento”

Antonella Elia, dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 4, comparì nello studio come opinionista affiancata da Pupo. Alfonso Signorini, invece, conduceva il programma ed è stato proprio lui a desiderala al suo fianco.

Mentre un’ex vippona cancella il GF Vip, Antonella ha appena concluso la sua avventura a La Pupa e il Secchione in veste di giudice.

Ospite a Il Fatto Quotidiano, la Elia racconta della suo ruolo accanto a Federico Fashion Style e Soleil Sorge.

“Mi piace far sorridere, stuzzicare, provocare una reazione. Certo, poi mi trovo davanti una Flavia Vento che mi fa un po’ pena, perché ormai è la parodia di se stessa” confessa Antonella.

Flavia ha abbandonato per l’ennesima volta un programma televisivo e la giudice non apprezza molto il suo comportamento.

“Sono stata sgridata perché le ho detto che la odio, ma mi riferivo al personaggio che incarna, non a lei che non conosco” continua la donna e confessa quello che pensa su Barbara D’Urso: “La tv dursiana mi piace. Barbara mette al centro la sua umanità e la prendono in giro perché dice ‘col cuore’. Lei il cuore ce lo mette davvero“.

L’intervistatore poi si sposta sulla sua esperienza passata: il ruolo di opinionista per il Grande Fratello Vip 5.

“Non sono stata riconfermata. Sono stati gentili. Mi hanno detto: ‘Preferiamo cambiare’, ma per me è stato un fallimento, non mi sono sentita apprezzata” confessa la cruda verità Antonella Elia.

L’ex protagonista del GF Vip poi ricorda quando Alfonso Signorini si dissociò da una sua opinione: “E’ stato un momento doloroso, non mi sono sentita difesa e ne ho sofferto molto. Io mi faccio in quattro per essere all’altezza e in quel momento non ho accettato le sue parole. Resta il fatto che gli voglio bene. Ci siamo chiariti“.

Antonella, comunque, si sente molto adatta al ruolo di opinionista, perché lei è schietta e non recita, mentre Alfonso Signorini rivela il primo nome bomba del GF Vip 7.

“Dico cose pesanti, fuori luogo, spesso interpreto in maniera più aggressiva di quanto non siano. Ma fa parte di me, non recito quella che si inc***a” commenta la Elia.

E’ proprio per questo motivo che la scelgono. La dama si definisce istintiva e aggiunge: “Non sempre calcolo i rischi e ne pago le conseguenze“.

Antonella Elia non è stata richiamata dal Grande Fratello Vip e l’ha preso come un vero e proprio fallimento. Questa è la sua cruda verità, ma continua ad avere delle opportunità in televisione, quindi deve essere stata comunque molto brava