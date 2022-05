Test: aiuta il tuo amico nel reparto psichiatrico dell’ospedale

Questo test ti permetterà di risolvere un mistero all’interno di un reparto psichiatrico di un ospedale. E tu, come risolveresti l’indovinello?

Un tuo amico, per questioni legate alla sua professione, si reca in visita in un reparto psichiatrico di un ospedale. Durante la visita, il primario gli propone di fare un tour nel reparto e lui accetta volentieri, curioso di assistere al metodo di cura utilizzato. È un appassionato di medicina e quindi fa molte domande al primario, il quale risponde sempre con degli indovinelli.

Ad un certo punto, il tuo amico chiede al primario: “Quale metodo utilizzate per capire se una persona ha bisogno di essere ricoverata o se non ha bisogno delle vostre cure?”. Anche in questo caso, il primario risponde utilizzando un indovinello: “Il metodo è molto facile da comprendere. Riempiamo una vasca da bagno con l’acqua, arrivando fino al margine. Poi viene il bello”.

Il tuo amico si appassiona alla storia e il primario continua: “Diamo al potenziale paziente una tazza, un cucchiaio, un secchio e un boccale di birra e gli diciamo di svuotare la vasca nel minor tempo possibile”. Il tuo amico adesso ha le idee chiare. E tu, come svuoteresti la vasca?

La soluzione del test

Per risolvere un indovinello bisogna avere la capacità di utilizzare la logica ed il ragionamento. Questo test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un modo per intrattenere le nostre lettrici ed i nostri lettori, possibilmente regalandogli qualche minuto di svago. Il test servirà sicuramente a tenere attiva la tua mente, soprattutto se oggi è una di quelle interminabili giornate a lavoro.

Se hai risolto l’indovinello, vuol dire che hai saputo distinguere i dettagli più importanti da quelli inseriti nel testo solo per ingannarti e mandarti fuori strada. In questo caso, è obbligatorio farti i complimenti, non era assolutamente facile dare la risposta corretta. Se, al contrario, non hai saputo rispondere, non preoccuparti. Vuol dire che hai bisogno di maggiore allenamento con questo genere di test.

A volte, la risposta può sembrare più semplice di quanto si possa credere. Il metodo più veloce per svuotare una vasca totalmente piena non è utilizzare un secchio o un boccale di birra, bensì togliere il tappo!