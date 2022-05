Meghan Markle, l’incredibile rivelazione: “Lo ha odiato ogni secondo”

Meghan Markle ha odiato ogni secondo di quella giornata. Lo rivela una delle maggiori esperte sulle vicende legate alla Royal Family

Meghan Markle non finisce mai di stupire. L’ex attrice statunitense è da anni al centro delle attenzioni di tutti i media. Ogni sua dichiarazione viene diffusa sui siti web di tutto il mondo nel giro di pochissimi minuti. Ogni suo spostamento è seguito da decine di giornalisti e paparazzi, alla costante ricerca di uno scatto rubato o di una dichiarazione fugace.

Da quando i Sussex hanno lasciato la Gran Bretagna per trasferirsi negli Stati Uniti d’America, l’attenzione mediatica nei loro confronti è cresciuta a dismisura. Diversi esperti hanno parlato di questa coppia all’interno di contenitori televisivi o radiofonici ma c’è anche chi ha descritto alcuni dettagli della loro vita in un libro. È il caso di Tina Brown, che ha descritto perfettamente il momento in cui è iniziata l’acredine tra Meghan Markle e la Royal Family.

“Meghan Markle ha odiato ogni secondo trascorso in Australia”

Quando è iniziata l’avversione di Meghan Markle nei confronti della Royal Family. Secondo la sua intervista concessa ad Oprah Winfrey, la partenza per gli Stati Uniti sarebbe avvenuta a causa di alcuni episodi di razzismo. Sembra che l’idea di partire fosse nella testa dei Sussex da diversi mesi prima. Dopo l’addio al Regno Unito, l’ex protagonista di Suits è tornata nella patria del marito soltanto alcune settimane fa.

Tina Brown, ex editrice di Vanity Fair, ha parlato dei Sussex all’interno del suo nuovo libro, The Palace Papers. La giornalista ha descritto il loro viaggio in Australia, avvenuto poco dopo il matrimonio, nel 2018. “Meghan ha odiato ogni secondo in Australia e ha definito quel tour inutile”. Non è la prima volta che la Brown attacca l’ex stella di Hollywood.

In quel momento, i Sussex godevano di una grandissima popolarità e Meghan Markle annunciò la sua prima gravidanza. Sempre secondo Tina Brown, la “Duchessa di Sussex non comprendeva alcune impostazioni della Royal Family. Si sentiva poco importante all’interno delle gerarchie familiari”. È in quel momento che sarebbero nate le prime incomprensioni tra Harry e suo fratello William.