Manuel Bortuzzo torna in tv: il racconto del dramma che gli ha stravolto la vita

Manuel Bortuzzo è un ragazzo di 23 anni che si trova costretto a vivere sulla sedia a rotella per un terribile incidente.

Il ragazzo è però molto coraggioso e si dà un obbiettivo per questo 2022: entrare nella Casa del Grande Fratello Vip per raccontarsi e per aprire la mente degli italiani sul tema della disabilità.

All’interno del GF Vip, Manuel ha voglia di aprirsi, ma anche di ritrovare quella normalità ormai persa.

Ma non finisce qui, Bortuzzo torna a parlare del dramma che gli ha stravolto la vita. Scopriamolo insieme

Ex gieffino torna in tv: il dramma di Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo è un giovane ragazzo con la passione del nuoto. Sin da bambino ha sempre avuto il sogno di andare alle Olimpiadi.

Mentre Lulù Selassié lascia libero l’ex gieffino con un clamoroso gesto, il ragazzo sogna fino al tragico incidente. Manuel viene scambiato per un’altra persona e colpito da un proiettile.

La storia di Bortuzzo è così toccate che alcuni produttori cinematografici decidono di farci un film dal titolo Rinascere.

Il 2 febbraio del 2019, Manuel viene colpito mentre compra le sigarette da un distributore automatico. La sua fidanzata Martina, lì con lui, lo porta subito all’ospedale.

Il proiettile è entrato all’interno della schiena provocando una lesione midollare completa. Bortuzzo non può camminare e il sogno del nuoto svanisce in un batter d’occhi.

Manuel vuole stare da solo. Prende le distanze da Martina e dai suoi amici. Vuole stare solo con suo padre e con un ragazzo che conosce in clinica riabilitativa: Alfonso.

Nel ragazzo c’è tanta rabbia e frustrazione, perché a lui?! Ma ad un certo punto Manuel decide di reagire, di riprendersi in mano la sua vita, di rinascere.

Scopre una nuova passione: il pianoforte. Torna dalla sua fidanzata Martina e inizia nuovamente a vivere.

E’ questo il film che racconta del nostro ex gieffino. Rai 1 ha deciso di mandare in onda il film stasera 8 maggio alle 21:15. La pellicola diretta da Umberto Marino ha descritto perfettamente il dramma di Manuel, mentre il ragazzo cancella le foto con Lulù.

Bortuzzo adesso è al centro del gossip per la rottura con la Selassiè. Molte persone stanno andando contro il ragazzo, ma Manuel ha passato un duro dramma. L’ex gieffino viene attaccato duramente e ha tante cose ancora da raccontare