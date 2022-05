Manuel Bortuzzo cancella le foto con Lulù: la reazione di lei conquista tutti!

Manuel Bortuzzo cancella le foto con Lulù dopo l’intervista di lei sull’addio: la reazione della Selassiè conquista tutti.

Manuel Bortuzzo, subito dopo la pubblicazione dell’intervista di Lulù Selassiè al settimanale Chi, ha cancellato tutte le foto che aveva con lei sul proprio profilo Instagram accompagnate da didascalie super romantiche e piene d’amore. Un gesto che, a detta dei fan, sarebbe stato dettato dalla rabbia e che, a qualcuno, ha ricordato la reazione che aveva nella casa del Grande Fratello Vip quando, dopo una discussione, prendeva totalmente le distanze dalla principessa.

Manuel, tuttavia, pur avendo cancellato le foto, continua a seguire comunque Lulù su Instagram così come segue anche Clarissa, Jessica e la mamma delle Selassiè, ma come ha reagito Lulù di fronte al gesto dell’ex fidanzato?

Manuel Bortuzzo cancella Lulù da Instagram: lei scompare dai social e ricompare conquistando tutti

Per tutta la giornata di ieri, Lulù Selassiè non si è mostrata sui social preferendo restare in silenzio dopo la pubblicazione dell’intervista rilasciata a Chi in cui ha svelato di non aver potuto avere un incontro con Manuel. I due, infatti, dopo aver trascorso insieme la notte del mesiversario, non si sono più visti. Lulù è partita per Milano e poche ore dopo è arrivato il comunicato con cui Bortuzzo ha annunciato la rottura. Il gesto di Manuel di cancellare tutte le foto con Lulù da Instagram non ha sorpreso i fan tra i quali, tanti, sono sicuri che sia stato un gesto dettato dalla rabbia per le parole dette da Lulù che, nella stessa intervista rilasciata a Chi, ha parlato anche dell’atteggiamento del padre di Manuel nei suoi confronti.

Lulù, invece, contrariamente a Manuel, non solo non ha cancellato le foto con lui che ha sul proprio profilo Instagram, ma ha anche mantenuto la cartella con le storie in evidenza in cui sono raccolti tutti i momenti che hanno trascorso insieme dal giorno in cui è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. Storie in evidenza che aveva anche Manuel, ma che aveva cancellato poco prima del comunicato della rottura.

Lulù, inoltre, dopo essere stata ssente dai social per tutta la giornata, ha fatto una piccola apparizione nel corso di una diretta Instagram della sorella Clarissa che ha ammesso di essere orgogliosa per la maturità con cui Lulù sta affrontando la situazione con Manuel. Nella diretta di Clarissa, Lulù ha lasciato tutti senza fiato per la bellezza, ma anche per l’outfit scelto.

Oltre ad un abito arancione che le dona perfettamente, Lulù indossava una camicia nera che i fan hanno riconosciuto subito: secondo il parere dei fan, infatti, si tratterebbe di una camicia di Manuel.

La camicia di cui parlano i fan è quella che vedete nella foto qui in alto: sarà davvero di Manuel? In attesa di scoprirlo, la Selassiè non ha intenzione di cancellare dal suo profilo Instagram i ricordi di un amore che lei definisce “bellissimo”.