Scegli una chiave e scopri il tuo punto forte del carattere con questo semplice test

La chiave è un duplice simbolo: rappresenta sia la chiusura che l’apertura. Questo oggetto simboleggia anche il cambiamento, ma anche il potere e la capacità di scegliere.

Puoi “aprire” il tuo cuore a qualcuno, o “chiudere” un portone e buttare via la chiave.

Insomma, questo oggetto è ricco di messaggi nascosti.

Ecco perché oggi ti proponiamo il test della chiave per conoscerti più a fondo. Mi raccomando, però: devi scegliere in modo istintivo!

Solo così potrai scoprire quale è la chiave di lettura della tua vita e il tuo punto forte.

Iniziamo!

Test della chiave: scegli istintivamente e scopriti nel profondo

In questo test della chiave ti trovi di fronte a sei possibilità. Fai una scelta istintiva e leggi la risposta corrispondente al numero optato.

Solo così potrai scoprire quale è il tuo punto forte.

Conosciti a fondo anche con il test del telefono.

Scopriamoci a fondo…

1) Uno -> Indipendenza

Hai un grande carisma e riesci a coinvolgere tutti con la tua energia. Sai come ottenere quello che vuoi, perché quando ti poni un obbiettivo sei molto tenace e hai molta forza di volontà.

Non ti arrendi davanti alle avversità.

Sei forte e, soprattutto, indipendente. Ti consigliamo anche di dare ascolto agli altri. Potresti rimanere piacevolmente colpito.

2) Due -> Allegria

Il tuo punto forte è la tua risata. Riesci sempre a vedere il bicchiere mezzo pieno e sei solitamente allegro e ilare.

Solare, coinvolgente e briosa sono solo alcuni degli aggettivi che ti definiscono. Sei anche poco organizzato e anche un grande procrastinatore.

Cerca di tornare anche alla realtà e diventare un po’ più concreto e meno sognatore. Non temere: finite le cose da fare, potrai tornare nel tuo mondo fantastico.

3) Tre -> Logica

Tu sei una persona razionale e pragmatica. Non hai problemi nel concentrarti, soprattutto se si tratta dei tuoi obbiettivi.

Sei una persona su cui si può fare affidamento e hai dei sani e saldi principi.

Mentre razionalizzi tutto, perdi un po’ la concezione del divertimento. Lasciati andare alla irrazionalità.

4) Quattro -> Semplicità

Il tuo motto è: “Pane al pane, vino al vino“. Tu analizzi tutto, studi ogni minimo dettaglio per essere pronto a tutto. Giungi velocemente al nocciolo della situazione e sai subito etichettare una persona di primo acchito.

Non ami perderti in discorsi inutili che non arrivano a nulla. Vuoi tutto e subito.

Essendo così, eviti brutti imprevisti, ma a lungo andare ti creeranno troppe ansie, troppa mania di controllo. Lasciati sorprendere e travolgere dagli eventi.

5) Cinque -> Sicurezza

Sai chi sei e cosa vuoi. Ormai hai imparato a conoscerti a fondo e hai bene in mente le tue doti.

Ami le sfide e la competizione è la tua carica di energia. Vuoi sempre dimostrare quanto vali agli altri.

Prova anche il test della tazza.

Hai un ottimo animo da leader, ma ti importa troppo del giudizio altrui. Non è per un fatto di dimostrare chi sei, ma piuttosto nascondi una grande insicurezza. Libera la tua mente da quello che pensano gli altri e affina di più le tue doti.

6) Sei -> Creatività

Sei una persona sensibile ed emotiva. Ascolti sempre le tue emozioni e non hai paura di mostrarle. Certo non ti fai vedere vulnerabile da tutti; ormai hai imparato a calibrarle e soprattutto sai di chi ti puoi fidare.

Hai grande estro dentro di te. Sei originale, stravagante al punto giusto e viaggi alla grande tra realtà e fantasia. Sei molto intenso, ma cerca di non coinvolgerti sempre del tutto. Potresti rimanere scottato brutalmente. Il tuo mondo artistico non è per tutti