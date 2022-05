Quali sono i segni zodiacali che hanno sempre voglia di dormire?

Alcuni segni zodiacali hanno sempre sonno. Almeno tre segni amano dormire per molte ore al giorno. Ecco quali sono, scopri se ci sei anche tu

Alcuni segni zodiacali sono talmente pigri da non voler mai smettere di dormire. Si tratta di quelle persone che passano molte ore a letto, tra le coperte, anche quando dovrebbero andare a lavorare. Se non ci fossero le sveglie, queste persone perderebbero il lavoro in pochissime settimane. Ma come facciamo a riconoscere una persona attiva da una perennemente assonnata?

Possiamo farci aiutare dalle stelle. Il segno zodiacale di appartenenza, infatti, può farci comprendere meglio il carattere di una persona, evidenziando pregi, difetti e abitudini preferite. Dormire è sicuramente una delle attività preferite di almeno tre segni zodiacali. Pensi di essere tra questi? Scoprilo con la nostra classifica: ecco i tre segni zodiacali che hanno sempre voglia di dormire.

I tre segni zodiacali che vogliono sempre dormire

Bilancia: al terzo posto in classifica c’è il segno della Bilancia. Queste persone non sono sicuramente tra quelle che hanno più voglia di fare baldoria. Anzi, se dipendesse da questo segno, le giornate ideali sarebbero quelle passate a letto. La Bilancia fa fatica a svegliarsi presto, spesso arriva a lavoro ancora mezzo addormentato, rischiando anche di fare brutte figure con il capo.

Scorpione: al secondo posto troviamo il segno dello Scorpione. Si tratta del segno zodiacale che sogna di più, non poteva mancare sul podio di questa classifica. Lo Scorpione sarebbe capace di addormentarsi anche in uno stadio pieno. Non esistono rumori quando ha sonno. Eppure non ha il sonno pesante, anzi. Lo Scorpione è uno dei segni più attenti dello zodiaco, quindi è sempre pronto a svegliarsi se c’è qualcosa che non va. Poi si riaddormenta in un attimo e ricomincia a sognare.

Cancro: il primo posto in classifica va al segno del Cancro. Questo segno ama restare a letto fino a tardi, soprattutto quando non deve andare a lavorare. Spesso il Cancro si alza direttamente per pranzare, naturalmente dopo le 15, con molta calma. Per questo segno è impossibile alzarsi all’alba, infatti deve inevitabilmente evitare i lavoro mattutini, spesso rinunciando anche ad occasioni particolarmente importanti.