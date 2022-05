Uomini e Donne puntata 05/05/22, Maria non perdona: la frecciata è epica

A Uomini e Donne al pubblico della rete non è sfuggita la battuta pungente di Maria De Filippi. La conduttrice non ha perdonato il cavaliere del Trono Over.

Uomini e Donne è tornato in onda sul piccolo schermo degli italiani dove non è mancata una battuta pungente di Maria De Filippi, ma proseguiamo con calma e vediamo per filo e per segno che cos’è successo negli studi Elios di Roma oggi.

Al centro studio c’è stato Riccardo Guarnieri che ha deciso di interrompere non una, ma ben due conoscenze con le dame che stava frequentando. Al cavaliere non è scattato nulla, ma per comunicare loro questa decisione ha fatto un giro di parole enorme mandando su tutte le furie Tina Cipollari che, dopo aver notato l’assenza in studio di Ida Platano, lo ha accusato di non far parte del programma per trovare l’amore ma per altro.

Dopo di lui al centro studio arriva Sara con il cavaliere che sta conoscendo ed è qui che arriva il bello.

Maria De Filippi punge a Uomini e Donne: la battuta non passa inosservata

Il cavaliere ha ammesso di avere paura di frequentare Sara a causa della differenza di età, ma nonostante tutto vuole continuare a conoscerla. Maria gli ha chiesto se provando a conoscerla questa paura potrebbe passare e lui ha detto di non poterlo sapere. La conduttrice però ha subito rincalzato la dose rivelando che ha chiesto il numero di Gloria, una dama molto più giovane di Sara.

Quest’ultima era all’oscuro di questa sua richiesta e lui ha avuto non poche difficoltà di fronte a questa affermazione. Maria De Filippi non le ha mandate a dire ed ha asserito che la sua non era semplicemente paura, ma non era interessato considerando che ha dato il numero ad una donna molto più giovane. “Qua negli studi c’è una certa paura che si respira” ha poi ironizzato, lanciando una sonora frecciata a Diego Tavani poco dopo che quest’ultimo ha abbandonato il programma insieme ad Aneta.

Maria De Filippi ha lanciato una frecciata a Diego facendo riferimento alle confessioni fatte poco prima nei confronti della dama.