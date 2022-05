Isola dei Famosi daytime 05/05/22, lo scherzo finisce male: Lory senza parole

All’isola dei Famosi lo scherzo organizzato dai naufraghi non è andato come sperato. Lory Del Santo è rimasta senza parole.

L’Isola dei Famosi come sempre tiene compagnia il pubblico del piccolo schermo ogni giorno con il suo daytime, che mostra che cosa accade tra i naufraghi prima, dopo e durante la diretta con Ilary Blasi su canale 5.

Il clima, non c’è manco bisogno di specificarlo, è sempre più teso tra i concorrenti che non si risparmiano appena possono attacchi ed accuse reciproche. Tant’è che nonostante siano ufficialmente un gruppo solo, sono divisi in due grandi fazioni e c’è chi ritiene essere vittima di ingiustizie e chi invece vittima di strategie per potersi favorire nei vari meccanismi del gioco.

Una cosa senza alcun dubbio è certa: all’Isola dei Famosi non ci si annoia mai e il daytime di oggi non è di certo da meno.

Nicolas Vaporidis vittima di uno scherzo all’Isola dei Famosi: Lory dispiaciuta

La puntata del daytime dell’Isola dei Famosi di oggi, dopo aver portato in scena l’amaro sfogo di Nick, parte subito mostrandoci lo scherzo organizzato ai danni di Nicolas Vaporidis. Scherzo che non è di certo finito come avrebbero immaginato.

Lory Del Santo nelle scorse ore non è stata apprezzata dai naufraghi per il modo in cui accendeva il fuoco in quanto a loro dire sprecava troppo fuoco. Così hanno colto la palla in balzo per organizzare uno scherzo all’attore. Quest’ultimo, infatti, aveva perso la sua canna da pesca e, con la complicità della regista di The Lady, gli hanno fatto credere che lei l’abbia bruciata per sbaglio per tenere vivo il fuoco.

Nicolas non ha affatto reagito bene ed ha invitato la sua compagna di viaggio a non ripetere mai più un’azione del genere e di fare molta attenzione a tutto ciò che circonda il loro ambienta. “Questo non mi parlerà mai più“ ha commentato la Del Santo infastidita da come si è evoluto questo scherzo. “Come se prima ti parlava” ha replicato in maniera piccata Guendalina Tavassi.

Tant’è che non appena hanno avvisato l’attore che il tutto era soltanto uno scherzo, lui non si è di certo avvicinato a Lory. Segno che non è stato di certo questo gesto a prendere le distanze da lei.