La notizia è su tutti i tabloid: si aggiungerà un altro bebè? Ecco lo scoop su Beatrice Valli e Marco Fantini, sembra un sogno già realizzato. Da Uomini e Donne ne è passato di tempo, ma le news sull’amatissima coppia arrivano come un fulmine a ciel sereno.

L’amore è il sentimento più potente che ci sia, e la coppia composta da Beatrice Valli e Marco Fantini continua ad essere una certezza per i fan di Uomini e Donne. Il noto dating show è un punto di riferimento per i telespettatori che non perdono un solo appuntamento con i sentimenti. Condotto dalla padrona di casa di Mediaset, Maria De Filippi, possiamo confermare che il duo è ancora al top, e vi riveliamo anche il perché!

Correva l’anno 2014, e la giovane Beatrice Valli con appena 19 anni decide di partecipare al noto programma della fascia pomeridiana di Canale 5, Uomini e Donne. Il suo ruolo è quello di corteggiatrice, e al trono siede Marco Fantini, il suo attuale marito! Perché si sono scelti fin dal primo giorno, facendo innamorare della loro storia d’amore anche i fan. Così, passano gli anni, si allarga la famiglia, e anche i seguaci della coppia.

Ad oggi sono passati ben otto anni, e nel frattempo si sono aggiunte anche Bianca e Azzurra, ma già la donna aveva avuto un figlio nella precedente relazione con Nicolas Bovi, il piccolo Alessandro.

Le novità però non finiscono qui, perché tra uno scatto e l’altro su Instagram trapela una notizia molto interessante, quasi si stenta a crederci!

Beatrice Valli e Marco Fantini: il segnale dice tutto

L’ex corteggiatrice è stata più volte protagonista di notizie sui tabloid, specialmente dopo l’ultima corsa in ospedale che aveva fatto spaventare i fan, ma fortunatamente tutto è andato per il verso giusto. I cambiamenti però non sono finiti. Infatti, durante i lavori per il progetto di vita finalmente raggiunto, la casa dei sogni, accade qualcosa di inaspettato, ma decisamente emozionante: un segnale d’amore puro!

Preparate i fazzoletti, perché il segnale commuove anche i cuori più duri! Si tratta dell’evento condiviso dalla stessa influencer, la quale non perde mai occasione per raccontare la propria vita ai fan. Adora condividere con i seguaci i fatti che più le segnano l’esistenza, e l’ultimo dice tutto.

Infatti, durante la prima supervisione fatta dagli stessi nel cantiere della loro futura casa, avviene l’impensabile: nella zona in cui dovrà essere posta la stanza matrimoniale, c’è disegnato un cuoricino di colore azzurro! Beatrice non può non immortalare la scena d’innanzi a lei, e condivide anche un pensiero dolce:

“Credo tanto nei segnali, quelli forti, inaspettati e casuali. Ieri per la prima volta siamo entrati nel cantiere di casa nostra. Proprio nella stanza da letto mia e di marchini qualcuno ha disegnato un cuore azzurro, incredibile! Come se già sapesse che li ci saremo stati noi! Sarà un segnale? Io ci credo, ho sempre sognato e creduto a tutto quello che appariva in un momento qualsiasi facendo però sperare a un qualcosa di davvero significativo per me!“

Insomma, si tratta di un evento unico e raro che ha commosso tutto il web. Anche perché la cicogna ha anche bussato alla porta della sorella, l’intera famiglia Valli è al settimo cielo perché si stanno realizzando tutti i loro sogni.

In attesa di ulteriori conferme ed aggiornamenti, restiamo sintonizzati.