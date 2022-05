Catia Franchi svela il suo segreto: la dama di Uomini e Donne lo mostra a tutti

By

Catia Franchi, la sorella della nota stilista Elisabetta Franchi, ha svelato a tutti il suo segreto dopo la messa in onda di Uomini e Donne.

Catia Franchi è una delle nuove dame del Trono Over di Uomini e Donne. La sua presenza non è affatto passata inosservata all’interno degli studi Elios di Roma, in quanto la dama si è fatta subito notare a causa del suo forte temperamento. Senza escludere che durante il corso delle varie puntate si è parlato anche a lungo della sua parentela, è la sorella, della nota stilista Elisabetta Franchi.

Catia non ha mai nascosto, durante il corso della sua esperienza al dating show di Maria De Filippi, di essere una persona molto attiva. Tant’è che spesso e volentieri sfoggia un fisico invidiabile, ma come riesce a mantenersi così bene? La curiosità degli utenti della rete è stata subito svelata dalla diretta interessata sui social, mostrando a tutti il segreto per una forma fisica perfetta.

Uomini e Donne: Catia Franchi svela a tutti il suo segreto per una forma fisica perfetta

Catia Franchi, che ieri ha assistito alla scelta del Trono Over, non ha mai fatto mistero, durante il corso della sua permanenza a Uomini e Donne, di essere un’amante dello sport.

Tant’è che sui suoi profili social è possibile vedere quanto si impegni duramente nelle discipline che ha scelto di seguire e questo è senza alcun dubbio uno degli elementi fondamentali per avere un fisico tonico come il suo, ma non solo. La dama del Trono Over nelle scorse ore ha scelto di mostrare un ulteriore segreto, mostrando ciò che si è preparata durante uno dei pasti fondamentali della giornata.

“Riso integrale e finocchi” ha scritto la dama di canale 5, mostrando fiera il piatto che aveva preparato poco prima, svelando di conseguenza anche il suo segreto per mantenersi in forma. Non solo, dunque, tanto allenamento ma anche una sana alimentazione, fatta di cereali integrali e tanta verdura.

Catia Franchi dopo la messa in onda di Uomini e Donne ha scelto di venire allo scoperto sui social, mostrando a tutti come poter vivere in maniera sana ed equilibrata.