Siamo alle ultime puntate di Amici di Maria De Filippi. Questo sabato sarà mandata in onda la semifinale del talent show su Canale 5, ma la puntata è già stata registrata.

Ecco che escono allo scoperto i nomi dei cinque finalisti, ma manca proprio Lui. Il mondo del web è furioso e non comprende proprio questa scelta.

Scopriamo insieme di chi si tratta

Il web è furioso con Amici 21: Alex è fuori dalla finale?

Amici 21 sta per finire. La semifinale è stata registrata e sono usciti allo scoperto i nomi dei finalisti.

Mentre esce una clamorosa indiscrezione su LDA, Maria De Filippi svela come si è svolta la penultima puntata del talent show.

Ci saranno tre partite e in ognuna di queste sarà eletto un finalista dai giudici. La prima e la terza sfida saranno tra i cantanti, mentre la seconda tra i ballerini.

Ad arrivare in finale saranno solo cinque, ma il numero di allievi di canto e ballo sono casuali. Potrebbero essere tre cantanti e due ballerini; niente è scritto su questo.

I quattro che non vincono nessuna delle partite, si risfideranno e andranno al ballottaggio. Solo due potranno correre verso la maglia della finale.

Sono trapelate le prime indiscrezioni sulla finale già registrata. I vincitori delle tre partite iniziali sono Michele, Sissi e Luigi.

Per Alex, Serena, Dario e Albe la sfida è ancora è aperta: chi occuperà gli ultimi due posti?

Non sappiamo di chi si tratti, perché gli allievi lo scopriranno solo una volta rientrati nella casetta.

Una cosa è certa: il web sta già impazzendo. Negli ultimi mesi, i telespettatori si sono affezionati molto ad Alex, cantante nella squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro.

Rudy Zerbi ha più volte provato ad affossarlo, ma l’allievo ha sempre risposto con delle esibizioni da urlo.

Non solo, Alex piace al pubblico e i suoi singoli stanno andando alla grande. Per il mondo del web è un momento difficile ed è furioso, mentre Nunzio riceve un messaggio bellissimo dopo l’eliminazione. Sapere che il loro preferito sta rischiando di non arrivare in finale, li manda fuori di testa.

Molte persone si lamentano sui Social. C’è chi dice che non seguirà neppure la finale se il cantante uscirà e chi crede che lui abbia tenuto botta a tutte le dinamiche di Amici di Maria De Filippi.

I telespettatori però dovranno aspettare ancora qualche giorno per sapere la verità. Il mondo del web è furioso e si scaglia contro Amici 21, ma ancora non è detto nulla. Non ci resta che attendere sabato per esultare o lamentarsi…