LDA dopo Amici: tutto finito? Spunta il clamoroso retroscena

LDA dopo la fine del suo percorso ad Amici di Maria De Filippi ha interrotto ogni rapporto? In rete il dettaglio non è sfuggito ai suoi fedeli sostenitori.

LDA è noto al pubblico del piccolo schermo degli italiani per essere uno dei talenti che ha preso parte all’ultima edizione di Amici 21.

Nonostante il figlio di Gigi D’Alessio non sia arrivato fino in fondo alla fine del programma di successo di canale 5, è riuscito a fare breccia nel cuore dei telespettatori che sono pronti a seguirlo e a supportarlo durante il suo percorso artistico e l’uscita del suo primo album, prevista per il 13 maggio.

Dopo la sua eliminazione, però, gli attenti utenti della rete non hanno potuto fare a meno di notare uno strano dettaglio che sembrerebbe confermare che dopo la sua uscita da Amici 21 tutto sia giungo al capolinea ma sarà davvero così?

Amici 21, il dettaglio su LDA non è sfuggito ai fan: che cos’è successo davvero?

I fan di LDA di Amici, che ha ricevuto una promessa da parte dei fan di Lulù Selassiè, hanno notato che il loro beniamino sui social non segue quello che è stato il suo mentore durante il percorso ad Amici di Maria De Filippi: Rudy Zerbi.

Anche l’insegnante di canto, a sua volta, non segue quello che è stato il suo allievo e in molti hanno pensato che tra i due dopo la fine del programma qualcosa si sia spezzato. Altri, invece, sostengono che non diano molto peso ai social ma attenzione perché a valere la prima tesi ci ha pensato un ulteriore dettaglio non è sfuggito all’attentissimo popolo del web. Quale?

Luca D’Alessio non segue quello che è stato il suo mentore durante il percorso ad Amici di Maria De Filippi, mentre segue quella che era una delle sue “rivali” durante il suo percorso: Lorella Cuccarini. Questo ha lanciato uno strano sospetto tra i fan del giovane cantante napoletano, ma almeno per il momento lui ha preferito non commentare quanto notato.

Molto probabilmente LDA dopo Amici 21 vuole concentrarsi soltanto sul suo percorso artistico, senza dare adito ad ulteriori gossip sul suo conto.