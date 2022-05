Lulù Selassiè, delusa e ferita dalla fine della storia d’amore con Manuel Bortuzzo, lascia libero l’ex fidanzato con un clamoroso gesto.

Lulù Selassiè dice definitivamente addio a Manuel Bortuzzo? La principessa, nell’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, ha ammesso di amare ancora Manuel. Un sentimento puro e profondo per il quale la Selassiè ha lottato durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip e che sperava di poter vivere serenamente nella vita di tutti i giorni.

“Un confronto con lui, sì, lo vorrei, io e lui da soli, guardandoci negli occhi come due persone che si sono amate. E che si amano ancora. anche se non staranno più insieme”, ha detto Lulù ai microfoni di Chi. L’amore che ha unito Manuel e Lulù, dunque, secondo la Selassiè c’è ancora e, forse, in nome del sentimento forte che prova nei confronti del nuotatore, Lulù ha sorpreso tutti con una clamorosa decisione.

Lulù Selassiè, la scelta di lavoro che cambia tutto dopo l’addio a Manuel Bortuzzo

I sentimenti non si cancellano in un giorno e per Lulù non è un momento facile come ha confessato lei stessa durante una room su Twitter con i fan nel corso della quale ha lanciato anche un messaggio a Manuel in occasione del suo compleanno. La fine di una storia in cui hanno creduto sia Manuel che Lulù, però, è ormai realtà e la Selassiè, proprio in queste ore, ha compiuto un gesto clamoroso con cui lascia definitivamente “libero” Manuel.

Uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Lulù, insieme alle sorelle Jessica e Clarissa, era entrata nella stessa agenzia di Manuel Bortuzzo che segue anche Aldo Montano e Ignazio Moser. Poco fa, però, il profilo dell’agenzia, è scomparso dalla bio di Lulù Selassiè su Instagram. Lulù, dunque, la fine della storia con Manuel con cui non è riuscita ad avere un confronto, avrebbe deciso di lasciare anche l’agenzia così come hanno fatto Jessica e Clarissa.

Un gesto che ha scatenato l’entusiasmo dei fan di Lulù su Twitter. In tanti, infatti, speravano che Lulù lasciasse l’agenzia in cui era entrata dopo il Grande Fratello Vip. Una decisione importante che taglia definitivamente i ponti tra i due ex che non si incontreranno a nessun evento dell’agenzia che seguiva Manuel prima del Grande Fratello Vip.

Manuel e Lulù, tuttavia, continuano a seguirsi a vicenda su Instagram. Lui, però, ha cancellato tutte le foto con Lulù mentre la Selassiè ha ancora sia le foto che la cartella delle storie in evidenza dedicata all’amore che ha vissuto con il nuotatore.