Batosta per Nicolas Vaporidis, scopre tutto in diretta: “Ci sono rimasto male”

Nicolas Vaporidis ha dovuto fare i conti con una vera e propria batosta durante la diretta dell’Isola dei Famosi: il naufrago non se lo sarebbe mai aspettato.

Nicolas Vaporidis è uno dei protagonisti indiscussi di quest’edizione dell’Isola dei Famosi e per questo l’appuntamento di questa sera non poteva non iniziare con lui.

L’attore ha dovuto fare i conti con quello che i suoi compagni hanno detto alle spalle e mai si sarebbe aspettato un risvolto del genere da parte loro in quanto a parlare male di lui non sono stati i suoi nemici giurati Laura Maddoloni e Clemente Russo, ma i suoi amici, coloro che fanno parte del suo gruppo.

Nicolas Vaporidis ha scoperto la verità in diretta e non ha potuto nascondere di essere rimasto deluso dalla parole che hanno detto sul suo conto.

Isola dei Famosi: Nicolas Vaporidis deluso dai suoi compagni di viaggio. Vladimir interviene

Nicolas Vaporidis è stato accusato di essere un dittatore da Laura Maddaloni, ma non solo da lei con cui aveva già discusso qualche giorno fa ma anche dai amici Guendalina ed Edoardo Tavassi, Carmen Di Pietro e Nick dei Cugini di campagna che hanno criticato alcuni aspetti del suo carattere senza mai parlargliene.

Ad esempio l’attore è stato accusato di essere invidioso delle abilità di pesca di Guendalina e di volersi imporre come capo del gruppo. “Non me lo aspettavo dicessero queste cose su di me“ ha commentato l’attore senza parole, rimanendoci male che quelli che considerava essere amici non sono poi così in fondo. Anche se Edoardo Tavassi ha rivelato di avergliene parlato poche ore prima della diretta, ma lui non sembra concordare con la sua versione dei fatti.

“Si sono svegliati dal sonno“ ha tuonato la moglie di Clemente Russo, ma Guendalina sembra dissentire affermando che lui si sarebbe comportato in questo modo con loro soltanto in un secondo momento e non dall’inizio ma ora tutti sembrano avere un nemico in comune: lui.

Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi ha ricevuto una sonora batosta dai suoi compagni di viaggio, ma il pubblico del piccolo schermo sembra essere tutto dalla sua parte.