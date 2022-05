Isola dei Famosi daytime 06/05/2022, Nicolas sotto accusa: “E’ un dittatore!”

All’Isola dei Famosi Nicolas Vaporidis è stato accusato dai suoi compagni di viaggio di essere un dittatore: “Non ci si comporta così!”

L’Isola dei Famosi torna questa sera sul piccolo schermo degli italiani in compagnia di Ilary Blasi e del suo fantastico team formato da Nicola Savino e Vladmir Luxuria, nel ruolo di opinionisti, e Alvin, inviato in Honduras.

L’appuntamento di questa sera sarà ricco di colpi di scena in quanto non solo ci sarà l’esito del televoto, che vede sfidarsi Clemente Russo, Nicolas Vaporidis e Nick dei Cugini di campagna, ma anche l’ingresso di nuovi concorrenti. Al momento quelli ufficializzati sono stati Mercedez Henger e Maria Laura De Vitis, reduce dall’esperienza a La Pupa e il Secchione Show, ma pare che non saranno da sole in quanto potrebbe raggiungerla una terza ragazza.

Tra l’altro questo è l’ultimo appuntamento con il venerdì sera in quanto da settimana prossima il programma andrà in onda soltanto di lunedi, ma ora però gustiamoci insieme il nuovo appuntamento del daytime dell’Isola dei Famosi.

Laura Maddoloni e Nicolas Vaporidis ancora ai ferri corti all’Isola dei Famosi

Il daytime dell’Isola dei Famosi, che ieri ci ha mostrato lo scherzo finito male dei naufraghi, parte con il botto e ci mostra l’attore Nicolas Vapodiris al centro di una nuova polemica.

L’attore infatti è stato accusato da Laura Maddaloni di essere un dittatore in quanto direbbe agli altri che cosa fare, rinfacciando che mangiano tutti grazie a lui che ha scelto di dedicarsi alla pesca. “Non ci si comporta così” le ha dato man forte Carmen Di Pietro che ha rivelato di avere avuto anche lei una discussione del genere con l’attore. “Io mi sono sempre sbucciata le ginocchia per prendere i conchiglioni che mangiava anche lui” ha poi concluso e a lei si sono aggiunti anche Lory Del Santo e Nick dei Cugini di campagna.

La puntata si conclude con Roger che la produzione ha messo di fronte ad una scelta dandogli una collana che deve donare ad Estefania o Beatriz. Il bel modello brasiliano che sceglierà tra le due concorrenti? Staremo a vedere chi sarà la fortunata.