Uomini e Donne puntata 06/05/22, arriva la segnalazione in studio: cavaliere sotto accusa

A Uomini e Donne è arrivata la segnalazione sul cavaliere. Quest’ultimo si è trovato al centro studio a dare spiegazioni che non avrebbe immaginato di dover dare.

Uomini e Donne anche oggi è stato puntuale come sempre per l’ultimo appuntamento di questa settimana per poi tornare sul piccolo schermo degli italiani a partire da lunedì.

La puntata è iniziata come al solito con i protagonisti del Trono Over, in cui c’è stato uno scontro tra Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza. Il primo ha accusato l’ex di Ida Platano di avere un atteggiamento poco rispettoso non solo nei suoi confronti ma anche in quelli del programma.

Nei suoi confronti perché lo avrebbe fatto contattare da una conoscenza in comune che non avrebbe speso belle parole su di lui, facendo intendere che avrebbe dovuto comportarsi bene con lui, ma tra di loro lo scontro a Uomini e Donne non è di certo finito qui.

Armando Incarnato fa una segnalazione in studio su Alessandro Vicinanza a Uomini e Donne

Armando Incarnato ha rivelato che il nuovo cavaliere del Trono Over prenderebbe parte a numerose cene spettacolo con ragazze immagine, lasciando intendere che dopo la serata passerebbe altri momenti in loro compagnia. Alessandro Vicinanza ha negato tutto affermando che va a fare serate con gli amici ma comportandosi sempre in maniera rispettosa, ma Incarnato è rimasto della sua posizione.

Dopo poco però è arrivato il colpo di scena in studio in quanto la ragazza che frequentava Alessandro ha rivelato che anche a lei sono arrivate queste voci su di lui, ma non gli ha dato peso in quanto voleva concludere la conoscenza tra loro. Armando gli ha chiesto di ribadirlo in quanto non voleva passare per bugiardo al centro studio.

Tina Cipollari ha difeso Vicinanza, dopo la frecciata di Maria ad un cavaliere, affermando che se anche fosse lui è un uomo single e che le voci girano su tutti i protagonisti del programma anche su Armando in quanto molti sostengono che lui conviveva da tempo con una donna, ma lui ha negato il tutto affermando che si tratta soltanto di becero gossip sul suo conto e niente di più, ma lei sembra dubitarne.