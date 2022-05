I segni zodiacali che amano mangiare il sushi. Ecco i primi tre in classifica

Tre segni zodiacali impazziscono per il sushi. Mangerebbero questa pietanza tutti i giorni. Ecco la classifica. E tu, ami il sushi?

Il sushi è uno dei piatti giapponesi più consumati al mondo. Ormai il cibo giapponese è arrivato in Europa da diversi anni ed esistono centinaia di ristoranti specializzati in grado di attirare moltissime persone. Le sue origini sono poco chiare, anche se la tesi considerata migliore dagli esperti colloca la nascita di questo piatto in Cina, nel VII secolo. Soltanto in un secondo momento sarebbe arrivato in Giappone.

Il sushi è amato dai giovani ma anche da quelli più grandi. Si tratta di una pietanza che divide il mondo in due parti: da un lato quelli che ne consumerebbero quantità industriali, dall’altro coloro che restano legati alle tradizioni locali e non lo mangerebbero mai, per nessun motivo. Oggi vogliamo parlarti della prima categoria: ecco i tre segni zodiacali che amano mangiare il sushi.

I segni zodiacali che amano mangiare il sushi: i primi tre in classifica

Cancro: al terzo posto in classifica troviamo il segno del Cancro. Questo segno ama mangiare sushi in qualsiasi momento della giornata, anche quando è tardi e la giornata lavorativa è stata infinita. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ama i sapori orientali e frequenta i ristoranti giapponesi quasi quotidianamente.

Sagittario: il secondo posto è occupato dal segno del Sagittario. Questo segno non è mai sazio di sushi, è sempre presente quando c’è un “all you can eat” e non riesce a fermarsi. Il senso della vita di questo segno è il possesso, infatti il Sagittario non lascia avanzi. Il suo piatto è sempre vuoto a fine serata.

Scorpione: al primo posto troviamo il segno dello Scorpione. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco è molto legato alla cucina orientale, sogna un viaggio in Giappone sin da bambino. Per chi non ha ancora provato questa esperienza, un ristorante giapponese può andare bene lo stesso. Lo Scorpione si trova sempre a suo agio in questo genere di posti, il sabato sera cerca su internet il ristorante orientale migliore e costringe tutti i suoi amici a seguirlo.